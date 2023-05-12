Дмитрий Азаров поздравил с Днем Победы ветерана из Шигонского района

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров продолжает рабочую поездку в Шигонский район. Побывав в средней школе села Малячкино, глава региона приехал к уроженцу села - ветерану Великой Отечественной войны Николаю Игнатьевичу Ларькину, чтобы поздравить с 78-й годовщиной Великой Победы.

Николай Игнатьевич в силу возраста и здоровья не смог побывать на параде 9 Мая - по словам членов семьи, из-за того, что в этот день было довольно прохладно, решили остаться дома.

Сейчас Николаю Игнатьевичу 97 лет. В 16 лет он уехал с отцом во Владивосток, работал на рыбзаводе. Окончил школу фабрично-заводского ученичества по специальности плотник. В 18 лет был призван в Красную Армию и направлен в воздушно-десантную бригаду, которая входила в состав 2-го Украинского фронта.

Гвардии рядовой Николай Ларькин был пулеметчиком 5-й гвардейской воздушной десантной бригады. В 1944 году в боях в Румынии получил тяжелое ранение, до 15 апреля 1945 года находился на лечении в госпитале Тбилиси, затем комиссован из армии. За боевые подвиги был награжден орденом Красной Звезды.

День Победы Николай Игнатьевич встретил уже дома, через год после окончания войны женился, в семье родилось 6 детей. На сегодняшний день у Николая Игнатьевича 12 внуков, 19 правнуков, 3 праправнука. В послевоенные годы работал на железной дороге, в совхозе. Был хорошим плотником, строил бани и дома в селе Малячкино.

Николай Игнатьевич не забывает о своем десантном прошлом и встретил губернатора в голубом берете и тельняшке. Дмитрий Азаров поздравил ветерана и передал ему подарок к празднику - сертификат на приобретение мебели. Как рассказала дочь Николая Игнатьевича, которая живет в этом же селе, отец окружен вниманием и заботой и родственников, и односельчан.

"Молодежь поздравляет, приезжает, не забывают. Семья у нас большая, дружная, на праздники всегда собираемся. Соцработник, которая помогает отцу, уже как член семьи", - говорит она. Несмотря на солидный возраст, до недавнего времени Николай Игнатьевич все по хозяйству старался делать сам.

По программе социальной газификации дом ветерана подключили к газоснабжению. Чтобы возместить расходы на приобретение газового оборудования, ветерану выделили субсидию в 145 тыс. рублей. Семья отмечает, что с газом гораздо удобнее. Дочь Николая Игнатьевича поблагодарила главу региона за выплату.

"Дай Бог здоровья вам, Николай Игнатьевич! Рад, что удалось Вас поздравить лично с Днем Победы! Хорошо, что молодежь к вам приезжает, опекает, берет с вас пример, что родные люди всегда рядом, что десантники чтят и жители села вами гордятся", - обратился к ветерану Дмитрий Азаров.

Также глава региона возложил цветы к памятнику воинам-интернационалистам и обелиску павшим в Великой Отечественной войне в селе Шигоны.