Суд обязал минздрав Самарской области обеспечить поликлиниками жителей 5-й Просеки

Самарский районный суд Самары рассмотрел иск заявление первого зампрокурора области к региональному министерству здравоохранения.

Поводом для иска были многочисленные жалобы жителей 5-й Просеки на плотную жилую застройку в отсутствии достаточного количества социальных объектов, в том числе медучреждений.

Сейчас территорию обслуживает лишь Самарская городская поликлиника № 14.

Суд согласился с тем, что региональное министерство здравоохранения ничего не делает для соблюдения норм нагрузки на поликлинику.

Ответчика обеспечить доступность медицинской помощи и соблюсти норматив количества прикрепленного населения к терапевтическим и педиатрическим участкам, а также участкам врачей общей практики. Постановление суда еще не вступило в законную силу.