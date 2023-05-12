Суд обязал минздрав Самарской области обеспечить поликлиниками жителей 5-й Просеки

Самарский районный суд Самары рассмотрел иск заявление первого зампрокурора области к региональному министерству здравоохранения.
Поводом для иска были многочисленные жалобы жителей 5-й Просеки на плотную жилую застройку в отсутствии достаточного количества социальных объектов, в том числе медучреждений.
Сейчас территорию обслуживает лишь Самарская городская поликлиника № 14.
Суд согласился с тем, что региональное министерство здравоохранения ничего не делает для соблюдения норм нагрузки на поликлинику.
Ответчика обеспечить доступность медицинской помощи и соблюсти норматив количества прикрепленного населения к терапевтическим и педиатрическим участкам, а также участкам врачей общей практики. Постановление суда еще не вступило в законную силу.
Последние комментарии
сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас
Сестра работает в медицине и говорит что сейчас очень многие обращаются к ней с вопросами о вакцинации и будущей беременности. Ходят же всякие слухи не хорошие. И я сама спрашивала когда не знала ставить прививку или нет. А ей я доверяю. Врач она отличный, проходила Профессиональная переподготовка акушеров