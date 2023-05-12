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Здравоохранение Общество

Суд обязал минздрав Самарской области обеспечить поликлиниками жителей 5-й Просеки

САМАРА. 12 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарский районный суд Самары рассмотрел иск заявление первого зампрокурора области к региональному министерству здравоохранения.

Поводом для иска были многочисленные жалобы жителей 5-й Просеки на плотную жилую застройку в отсутствии достаточного количества социальных объектов, в том числе медучреждений.
Сейчас территорию обслуживает лишь Самарская городская поликлиника № 14.

Суд согласился с тем, что региональное министерство здравоохранения ничего не делает для соблюдения норм нагрузки на поликлинику.

Ответчика обеспечить доступность медицинской помощи и соблюсти норматив количества прикрепленного населения к терапевтическим и педиатрическим участкам, а также участкам врачей общей практики. Постановление суда еще не вступило в законную силу.

Гид потребителя

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