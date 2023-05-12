ГУ МВД России по Самарской области предлагает присоединиться к онлайн-флешмобу #дорогабезтрагедии

Общественный совет при ГУ МВД России по Самарской области запустил флешмоб #дорогабезтрагедии, к которому присоединяются народные артисты и герои России, спортсмены, профессиональные автогонщики, блогеры, дальнобойщики, медицинские работники, педагоги, ветераны боевых действий, космонавты и, конечно, люди, пострадавшие в дорожно-транспортных происшествиях.

"Невероятно страшные вещи могут произойти молниеносно быстро"; "Поломаться можно ежесекундно, а вот восстанавливаться очень долго. Поверьте!"; "Я не пристегнулся и от удара коленями пробил переднее сиденье, теперь приходится хромать"; "Прежде, чем сесть за руль пьяными, вы хорошо подумали? С кем будет жить ваша жена? Кто будет растить и воспитывать ваших детей? Кому нужны ваши родители?"; "Не забывайте, если по вашей вине пострадает кто-то другой, вы с этим будете жить всю жизнь!"; "Если вы хотите куда-то успеть на пять минут, можете опоздать на целую жизнь…"; "Дорога не прощает ошибок!", — с такими словами обращаются участники флешмоба к водителям и пешеходам.

"Если тебе не безразличны судьбы людей, ты за безопасные дороги, и хочешь стать частью этого жизненно важного проекта, то достаточно снять короткое информативное видео на камеру телефона в горизонтальном положении и озвучить свой эмоциональный призыв к неукоснительному соблюдению Правил дорожного движения. Видеоматериал необходимо прислать в мессенджер нашего сообщества, а мы смонтируем и разместим его не только на площадках в интернете, но и у наших партнеров-представителей СМИ. Не будьте равнодушными! Ведь ваш призыв поможет предотвратить трагедии на дорогах и спасти человеческие жизни!" — призывает региональное ГУ МВД.