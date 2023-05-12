Дмитрий Азаров встретился с родными военнослужащих в Шигонском районе

Во время рабочей поездки в Шигонский район в пятницу, 12 мая, губернатор Дмитрий Азаров провел встречу с женами и матерями, чьи мужья и сыновья сейчас находятся на передовой, выполняя задачи СВО.

Часть собравшихся женщин уже смогли повидаться со своим защитником, побывавшим в отпуске, а кто-то только ждет такой встречи. Глава региона поинтересовался у них, во всех ли случаях социальные службы оказывают содействие, есть ли вопросы, к решению которых нужно подключиться лично ему.

"В Самарской области выстроена система поддержки семей военнослужащих. Когда я бываю в городах и районах, конечно, хочу лично убедиться, что все работает. Кое-где определенные сбои обнаруживал - человеческий фактор присутствует. Иной раз недостаточно внимательное и уважительное к семье военнослужащего может создавать серьезный дискомфорт и справедливую обиду, - обратился губернатор к близким бойцов. - Хотел бы понять, как в Шигонском районе система настроена и есть ли контакт, постоянное внимание со стороны социальных работников, есть ли какие-то проблемы, которые нужно урегулировать".

Жены и матери бойцов рассказали Дмитрию Азарову, что в районе их семьи окружены вниманием, и поблагодарили губернатора. Для оказания необходимой помощи подключаются социальные службы, администрация района, кураторы всегда на связи.

"Если у меня какая-то проблема появилась - ее решают. У меня все хорошо в этом отношении", - заметила одна из матерей военнослужащих и поблагодарила губернатора за помощь с оформлением земли, где были сложности.

Губернатор поинтересовался, есть ли у семей планы по организации летнего отдыха детей, и дал поручение главе Шигонского района Сергею Строеву оказать содействие родителям, если возникнет потребность, предложить различные варианты.

Одна из женщин поделилась с главой региона радостью и яркими впечатлениями последних дней: ее дети смогли осуществить давнее желание посмотреть Парад Победы на Красной Площади в Москве. Она выразила благодарность Дмитрию Азарову и региональному отделению партии "Единая Россия", так как такая возможность появилась у семьи благодаря их содействию.

"Они побывали в Москве на параде, у них столько гордости и впечатлений! Посмотреть на главной площади парад - это здорово. Очень важно такое внимание, ведь эти впечатления у ребенка - на всю жизнь", - отметила она.

Еще одна мать бойца пожаловалась главе региона на проблемы с проведением газа - долго оформляют документы. Сейчас в квартире отопление центральное, но есть желание перейти на газовое. Губернатор попросил главу района взять ситуацию на личный контроль, а также передать информацию в министерство энергетики и ЖКХ региона.

Поделилась женщина и радостью - скоро должен родиться внук. Она попросила Дмитрия Азарова посодействовать, чтобы к родам невестки ее сыну дали отпуск. "Переговорю с командующим, посмотрим, что можно будет сделать", - пообещал глава региона.