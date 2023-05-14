В Красноярском районе в ДТП пострадал водитель и 16-летняя девушка

В субботу, 13 мая, в Красноярском районе в 14:30 на 5 км 396м автодороги "Курумоч-Новый Буян-Старая Бинарадка" произошло ДТП, есть пострадавшие.
По данным сотрудников Госавтоинспекции, 60-летний водитель за рулем Nissan Murano, двигаясь со стороны села Старая Бинарадка в направлении поселка Курумоч, нарушил правила , допустил выезд на правую обочину с последующим наездом на дерево.
В результате ДТП пострадал водитель и девушка-пассажир 2007 года рождения. Пострадавшие госпитализированы в медицинское учреждение.
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!