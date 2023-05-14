В Красноярском районе в ДТП пострадал водитель и 16-летняя девушка

В субботу, 13 мая, в Красноярском районе в 14:30 на 5 км 396м автодороги "Курумоч-Новый Буян-Старая Бинарадка" произошло ДТП, есть пострадавшие.

По данным сотрудников Госавтоинспекции, 60-летний водитель за рулем Nissan Murano, двигаясь со стороны села Старая Бинарадка в направлении поселка Курумоч, нарушил правила , допустил выезд на правую обочину с последующим наездом на дерево.

В результате ДТП пострадал водитель и девушка-пассажир 2007 года рождения. Пострадавшие госпитализированы в медицинское учреждение.