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Облправительство Власть и политика

Областное правительство выделит средства на продолжение строительства новой набережной в Тольятти

ТОЛЬЯТТИ. 14 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 13 мая, первый вице-губернатор- председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов вместе с главой Тольятти Николаем Ренцем провели выездное рабочее совещание по поводу строительства новой набережной Автозаводского района.

Фото: https://t.me/SamarOblast

На встрече были рассмотрены проблемные вопросы, дополнительные желания по улучшению инфраструктуры набережной, способы финансирования, сообщает "Самарская область".

"Мы обсудили все наши пожелания, которые хотели бы добавить, чтобы жителям было удобно, чтобы можно было разместить больше инфраструктуры на набережной. Это позволит сделать ее живой, нагруженной всевозможными событиями, объектами развлечения и отдыха, досуга, развития.  Безусловно, это требует дополнительных затрат. И я очень рад, что Виктор Владиславович поддержал нас. Мы обговорили этапность работ на набережной. Принято решение искать варианты по дополнительному финансированию. Таким образом, мы не потеряем ничего из ранее запланированного, более того - включим новые виды работ, которые мы обсудили, в проект. Стабильное финансирование позволит нам сделать так, чтобы набережная стала по-настоящему уникальным местом и радовала жителей и гостей города. Спасибо за поддержку нашему правительству, - рассказал Николай Ренц.

Напомним, в Тольятти завершены работы по реконструкции первой очереди набережной. Сейчас идут работы второго этапа из трех запланированных. Третья очередь набережной разместится на участке берега от пирса до восточного пляжа включительно. Ее строительство запланировано на 2024 год.

После их завершения горожане получат почти четырехкилометровую благоустроенную зону вдоль берега для отдыха и прогулок. Общая площадь благоустройства составит почти 663 тыс. кв. м.

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Уважаемые ЛДПР ТВ Ваши деятели бесчинствуют в Тольятти. Люди бояться с ними связываться. Моя мама купила в Тольятти квартиру в кредит В Солнечном. 1 день просрочила оплату и всё, теперь не квартиры не денег. ;450 человек подали в суд. И вроде бы они выиграли и им должны были заплатить. Но Компания подала на банкротство и поменяла название. Люди не получили не чего. Спрашиваю маму почему не обратилась в ту фракцию которая у вас там самая известная, бояться. Она сказала: " А ты знаешь кто их крышует? Нет? А я знаю - ЛДПР."! Я очень надеюсь что вы не в курсе были. Жириновский мой кумир. Большую часть домов в ЖК "Солнечный" строила одна контора - ООО "Базис С. А.

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