Энергетики сообщили о предстоящих отключениях света с 15 по 24 мая

В связи с проведением филиалом ПАО "Россети Волга" — "Самарские РС" неплановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:
15.05.2023 с 09-00 до 17-00
Ставропольский район
с. Валы (ул. Октябрьская д. 1-45, ул. Советская д. 1-26)
15.05.2023 с 09-00 до 17-00
Шигонский район
с. Шигоны (ул. Советская)
15.05.2023 с 09-00 до 17-00
Сызранский район
с. Рамено (ул. Зеленая)
15.05.2023 с 10-00 до 12-00
Ставропольский район
с. Ташелка
с. Верхний Сускан
с. Лопатино
п. Менжинский
15.05.2023 с 16-00 до 20-00
Ставропольский район
с. Ташелка
с. Верхний Сускан
с. Лопатино
п. Менжинский
16.05.2023 с 10-00 до 12-00
Ставропольский район
с. Ташелка
с. Сосновка
с. Лопатино
п. Менжинский
16.05.2023 с 16-00 до 20-00
Ставропольский район
с. Ташелка
с. Сосновка
с. Лопатино
п. Менжинский
16.05.2023 с 10-00 до 17-00
Ставропольский район
с. Верхний Сускан
16.05.2023 с 09-00 до 17-00
Ставропольский район
с. Валы (ул. Советская д. 7-15,19,23-27 (нечетная сторона), ул. Морская д. 1-29 (нечетная сторона), д. 2-28 (четная сторона), ул. Красноармейская д. 1, 5-55 (нечетная сторона), д. 2-46 (четная сторона);
16.05.2023 с 10-00 до 16-00
Ставропольский район
с. Выселки (ул. Советская; ул. Заречная; ул. Победы; ул. Садовая; проезд 1-й Садовый; проезд 2-й Садовый; ул. Луговая; ул. 2-я Луговая; ул. Пионерская; ул. Цветочная; ул. Молодежная; ул. Жукова; проезд Советский; проезд 2-й Советский);
16.05.2023 с 9-00 до 17-00
Борский район
с. Заплавное (ул. Любимовка)
16.05.2023 с 10-00 до 17-00
Похвистневский район
c. М.Ибряйкино (ул.Строителей, Школьная)
Кинель- Черкасский район
с. Березняки (ул.Полевая)
16.05.2023 с 9-00 до 16-00
Шенталинский район
с. Новый Кувак
д. Алтунино
17.05.2023 с 9-00 до 17-00
Борский район
с. Заплавное (ул. Любимовка)
17.05.2023 с 10-00 до 17-00
Похвистневский район
c. М.Ибряйкино (ул.Строителей, Школьная)
Кинель-Черкасский район
с. Березняки (ул.Полевая)
17.05.2023 с 10-00 до 17-00
Ставропольский район
с. Ташелка
17.05.2023 с 10-00 до 15-00
Исаклинский район
с. Большое Микушкино
п. Лесной
18.05.2023 с 10-00 до 17-00
Ставропольский район
с. Ташелка
с. Сосновка
с. Верхний Сускан
18.05.2023 с 10-00 до 16-00
Ставропольский район
с. Ташелка (ул. Менжинского, ул. Советская ул. Ремнева, ул. Садовая, ул. Полевая, ул. Заречная)
22.05.2023 с 10-00 до 16-00
Ставропольский район
с. Ташелка (ул. Менжинского, ул. Советская ул. Ремнева, ул. Садовая, ул. Полевая, ул. Заречная)
24.05.2023 с 10-00 до 16-00
Ставропольский район
с. Верхнее Санчелеево (ул. Чапаева, ул. Кооперативная, ул. Макарова, ул. Вечканова, ул. Полевая, ул. Мира, ул. Ведяшева, ул. Луговая; Советская; ул. Заречная; Больница, Почта, Администрация, д/сад, школа, Церковь)
В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети.
Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.
Информация о сроках проведения плановых ремонтных работ размещена по ссылке.
Филиал "Россети Волга" — "Самарские РС" приносит извинения за временные неудобства.
Последние комментарии
А все же аудит надо провести.
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СД ОАО "СамараЭнерго" одобрил привлечение денежных средств у ОАО "Газпромбанк" (проверяйте информацию которую печатаете). По условиям договора ставка составит не более ** % годовых.