В ГТРК "Самара" рассказали о том, что осталось за кадром официальной хроники "Химического бума"

Стремительный технический прогресс для поколения 60-х выражался не только в космических достижениях, но и в изменениях, которые затронули повседневную жизнь. Синтетические ткани, пластмасса, да и что там — полиэтиленовые пакеты — стал доступны широкому потребителю именно в это время. Чтобы обеспечить потребности в страны в такой продукции, был дан старт проектам Большой Химии. В истории Куйбышевской студии телевидения грандиозным стройкам эпохи было посвящены целые циклы программ и фильмов. Что осталось за кадром официальной хроники — рассказали ветераны ГТРК "Самара".

Химия служит народу

Сегодня трудно поверить, что было время, когда страна жила без продукции предприятий Большой химии Поволжья. Во второй половине 60-х в массовое производство запускаются пластмассы, заменяющие дерево, стекло и даже металл. Искусственная резина — вместо дорогого натурального каучука. Сельское хозяйство открывает для себя минеральные удобрения.

"С новой установки пойдёт дивинил", "коллектив азотно-тукового завода готовится к досрочной сдаче нового корпуса", — в конце 60-х эти фразы в производственных репортажах Куйбышевской студии телевидения не нуждались в дополнительных пояснениях. Жители региона внимательно следили за большими стройками и хорошо знали, о чём идёт речь. Сегодня же уточним, что дивинил — основное сырье для выпуска синтетического каучука. Запуск этой установки по сути означал скорый выход нового завода на проектную мощность. А "туком" тогда называли минеральные удобрения.

Куйбышевская область для размещения больших химических комбинатов была выбрана по нескольким причинам: почти неограниченные водные ресурсы, удобные транспортные пути и главное — много электроэнергии, которую давала недавно постоянная ГЭС имени Ленина. Одновременно с заводами строятся современные микрорайоны, дворцы культуры и спорта, закладываются парки.

Сегодня важные события эпохи строек "Большой Химии" мы можем увидеть глазами куйбышевских кинооператоров. Почти каждый выпуск новостей на телевидении тогда начинался с репортажа с площадок будущих гигантов промышленности. Новые линии запускаются сразу на трех нефтеперерабатывающих заводах. Продукцию для обороны страны, а попутно и большой ассортимент бытовой химии осваивают в Чапаевске. Ударной комсомольской стройкой объявляется создание первого в стране завода синтетического спирта, а затем и нефтехимического комбината в Новокуйбышевске. И конечно, самые большие в стране производства удобрений появляются в Тольятти.

И любопытная деталь из той эпохи. Продукция предприятий Большой Химии, возможно первое, что официально рекламировалось на советском телевидении. Просветительские рубрики под условным названием "Химия служит народу" объясняли домохозяйкам зачем в быту необходимы средства для дезинфекции на основе хлора, как пользоваться вместо хозяйственного мыла синтетическими средствами — привычными сегодня стиральными порошками. Именно в Тольятти находился крупнейший в стране химкомбинат, выпускавший безопасные моющие соединения на основе фосфора, что и позволило совершить настоящий переворот в деле наведения чистоты.

Герои больших строек

На кадрах кинохроники и в передачах Куйбышевского телевидения тех лет строители заводов — главные действующие лица. А вот работающие химические комбинаты — уже редкость. Производство считалось опасным и в разрешении на съемку часто отказывали. Здесь приходилось проявлять настойчивость, а где-то и обаяние, вспоминает Вера Мордвинова — в 70-х работавшая главным редактором кинопроизводства для ЦТ Куйбышевского телевидения.

"Съемки на таких заводах всегда были по принципу: стой, нельзя, запрещено. А ведь хочется показать телезрителям масштабность проектов, значимость достижений, — рассказала Вера Мордвинова. — И когда стройки ещё шли — телеоператоры могли себя пристегнуть как-то монтажными поясами и снять эффектный кадр с высоты. Но после запуска производства каждая съемка сопровождалась массой согласований, разрешений, оформлением необходимых бумаг".

Но в редакции куйбышевского телевидения нашли выход. Большой химии посвящали программы в главной студии. На редком фото — момент такого эфира и легендарный диктор Наталья Недолужко. Одна из программ была посвящена строительству огромного азотного гиганта в Тольятти, который без преувеличения, стал стройкой века для всего химпрома страны. Это был уникальный опыт реализации совместного бизнес-проекта советского правительства и американского бизнеса. Во главе миссии с заокеанской стороны стоял миллиардер Арманд Хаммер — человек с загадочной судьбой, лично знавший Ленина и единственный, имевший в СССР официальное экономическое представительство. Строительство завода началось в 1974 году, а первую серийную продукцию производство дало уже через пять лет. Азотные удобрения из Тольятти стали одним из главных экспортных товаров СССР, наравне с нефтью и природным газом.

Документальные фильмы и программы о профессионалах Большой Химии по-прежнему занимают важное место в эфире ГТРК "Самара". Телевидение выполняет и важную функцию общественного контроля — рассказывая о лучших примерах разумного расходования сырьевых ресурсов, сбережения энергии, современных производственных циклах, построенных по закрытому принципу, чтобы исключить ущерб для окружающей среды. И конечно, камеры ГТРК "Самара" неизменно первые в торжественные моменты запуска новых, современных производственных корпусов и предприятий. Ведь, как известно, событие не произошло — если его не показало телевидение.