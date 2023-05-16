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Общество

Пляжный сезон в Самаре стартует 15 июня

САМАРА. 16 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С 15 июня в Самаре стартует купальный сезон. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

До начала купального сезона на территории Самары будут оборудованы восемь городских пляжей. По словам руководителя департамента городского хозяйства и экологии Самары Олега Ивахина в 2023 году планируется установить 1774 единицы пляжного оборудования, из них — 147 единиц нового оборудования, которое ранее не выставлялось, 332 единицы оборудования будут заменены или отремонтированы.

Предусмотрена установка скамеек с навесами, детского игрового комплекса, игровой установки с баскетбольным щитом, настил на пляжной зоне для маломобильных граждан, теневые зонты и навесы, оборудование контейнерных площадок и устройств для мытья ног.

"Сегодня уровень воды составляет 30,5 метров. Для выгрузки песка уровень не должен превышать 29 метров. На всех пляжах после прохождения паводковых вод предусмотрена проверка качества воды по микробиологическим показателям. Заборы воды будут произведены 16 и 23 мая", — рассказал Олег Ивахин.

В целях безопасности летом 2023 года в местах несанкционированного купания будет установлено 200 знаков безопасности о запрете купания.  Кроме того, будут установлены 9 модулей спасательных постов на территории зон рекреации водных объектов Самары. Ежедневно с 10 июня по 15 сентября на городских пляжах общей протяженностью 4,02 км будут работать 14 спасательных постов и нести службу 44 спасателя от ведомственного специализированного частного учреждения "Водно — спасательная служба ОСВОДа Самарской области", оснащенных всем необходимым спасательным имуществом и оборудованием.

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