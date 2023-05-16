ХК "Лада" подписал вратаря и нападающего

Хоккейный клуб "Лада" заключил односторонние контракты на два сезона с вратарем Александром Трушковым и нападающим Иваном Романовым, сообщает пресс-служба клуба.

Трушков выступал за "Ладу" в ВХЛ последние два сезона. В сезоне 2022/23 он одержал 23 победы в 42 матчах регулярного чемпионата, заработал коэффициент надежности 2.26 и отразил 93,2% бросков по своим воротам, а также 4 раза оставил свои ворота в неприкосновенности. В плей-офф на счету Александра 2 победы в 4 матчах, кн 2.70 и 92,8 отраженных бросков.

Романов выступал за "Ладу" в ВХЛ последние два сезона. В сезоне 2022/23 в 47 матчах регулярного чемпионата на его счету 33 (19+14) очка. В 7 матчах плей-офф Иван забросил 1 шайбу.