2500 новых рабочих мест будет создано в ОДК "Кузнецов" в ближайшие три года

Во вторник, 16 мая, губернатор Дмитрий Азаров и руководитель Объединенной двигателестроительной корпорации Вадим Бадеха провел рабочую встречу, где обсудили вопросы инвестиционной деятельности ОДК в регионе и условия для развития инженерного кадрового потенциала.
Встреча прошла на производственной площадке ПАО "ОДК-Кузнецов" в поселке Управленческий - в здании ОКБ, где ведутся финишные отделочные работы. Новый инженерно-конструкторский центр, где расположится одно из крупнейших конструкторских бюро корпорации, будет открыт летом этого года. В нем будут работать 500 конструкторов, и именно от них во многом будут зависеть перспективные разработки госкорпорации "Ростех".
Вадим Бадеха подчеркнул особую значимость возведения с нуля современного здания конструкторского центра в Самаре, поскольку самарская моторостроительная школа - по его оценке, одна из самых мощных и исторически значимых. Руководитель ОДК выразил благодарность губернатору за содействие в развитии предприятия.
"То, что один из немногих в России новых конструкторских центров построен в Самаре, показывает значимость самарской школы, Самарского региона для нас", - обратился Вадим Бадеха к губернатору.
"Создание здесь конструкторского бюро - большое достижение. Меня очень вдохновляет то, что здесь формируется научно-конструкторская основа для будущих успехов.- отметил губернатор. - Готов и в дальнейшем оказывать всемерную помощь и поддержку в реализации проекта".
Дмитрий Азаров особо отметил, что завод переживает второе рождение. Еще в недавнем прошлом большие усилия власти и руководства завода были направлены на то, чтобы не допустить сокращения компетенций предприятия и объемов производства. Благодаря системной работе главы региона, руководства "ОДК-Кузнецов" эти тенденции удалось переломить.
Это подтвердил и руководитель корпорации. "Сегодня мы вместе открываем новую страницу истории и отечественного, и самарского двигателестроения, мы на пике программы масштабного технического перевооружения. Параллельно с преобразованиями шло освоение новых изделий, разработка нового двигателя. Там хорошие результаты, мы можем сказать, что и продукт есть, и мощности есть", - заявил Вадим Бадеха.
Только за последние годы на самарском предприятии построен целый ряд производств: новый инструментальный, гальванический и сварочный цеха, корпус производства компрессоров, обновленное производство шестерен и агрегатов.
Планы не менее масштабны - все ранее заявленные проекты будут воплощены в жизнь. Сейчас на "Кузнецове" реализуется 9 инвестпроектов, суммарным объемом 40 млрд рублей. Их реализация позволит в ближайшие три года создать на предприятии 2500 новых рабочих мест. Новые мощности будут способствовать наращиванию компетенций сотрудников.
Стороны обсудили перспективу создания в Самаре учебно-производственного центра под эгидой Ростеха на базе самарского завода Объединенной двигателестроительной корпорации. Планируется, что он будет работать как на ОДК, так и на другие предприятия отрасли. Губернатор заверил: регион и в дальнейшем готов оказывать поддержку в реализации планов, значимых не только для Самарской области, но и для всей страны.
Не менее важная тема - подготовка специалистов. Дмитрий Азаров напомнил, что в Самарской области успешно работает проект "Крылья Ростеха" по целевой подготовке многопрофильных инженерно-технических специалистов.
"Понимаю, что потребуются дополнительные усилия - мы готовы, вплоть до перестройки под ваши задачи учебных планов и программ наших учреждений среднего профессионального образования и высшего образования. Здесь, поверьте, есть полное понимание и с ректорским корпусом, и с директорами наших учреждений СПО", - подчеркнул губернатор.
Также на встрече обсуждался вопрос строительства арендного жилья для сотрудников завода. Напомним, первый такой арендный дом для сотрудников ОДК-Кузнецов уже построен в областной столице. Вадим Бадеха выразил желание ознакомиться с опытом Самарской области.
Кроме того, стороны обсудили совместные планы по проработке программы строительства жилья для сотрудников, льготных программ для ценных специалистов. Губернатор привел примеры программ, реализуемых в Самарской области, а также отметил, что регион поддержит предприятие в этом направлении.
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Такие Кадры... решают Усе....
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