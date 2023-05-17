Нападающие Грошев и Червоненко останутся в ХК "Лада"

Хоккейный клуб "Лада" заключил двусторонние контракты на два сезона с нападающими Евгением Грошевым и Владиславом Червоненко, сообщает пресс-служба автозаводцев.
Грошев в сезоне 2022/23 в 50 матчах регулярного чемпионата набрал 21 (11+10) очко. В 7 матчах плей-офф Евгений записал на свой счет 5 (3+2), став лучшим бомбардиром и снайпером тольяттинской команды на этой стадии.
Червоненко в сезоне 2022/23 в 50 матчах регулярного чемпионата набрал 20 (12+8) очкоd. В 7 матчах плей-офф Владислав записал на свой счет 5 (2+3).
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