Девушка на самокате попала под иномарку на ул. Авроры в Самаре

Во вторник, 16 мая, в Самаре произошло ДТП с участием 27-летнего водителя Renault Duster. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
По предварительной версии полицейских, в 22:45 он ехал по ул. Авроры в направлении ул. Гагарина. Поворачивая налево на перекрестке, автомобилист сбил 15-летнюю девушку, которая ехала на самокате по пешеходному переходу.
Пострадавшую госпитализировали.
Полицейские устанавливают все обстоятельства случившегося и призывают участников движения соблюдать ПДД.
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!