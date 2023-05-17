Девушка на самокате попала под иномарку на ул. Авроры в Самаре

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Во вторник, 16 мая, в Самаре произошло ДТП с участием 27-летнего водителя Renault Duster. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.