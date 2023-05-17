В сентябре в Самаре пройдет форум "Вектор самарской науки"

16 мая на заседании Совета ректоров вузов Самарской области представили концепцию форума "Вектор самарской науки". Организаторами события выступают Совет ректоров вузов Самарской области и министерство образования Самарской области.

Форум высшего образования и науки пройдёт с 6 по 8 сентября 2023 года под эгидой 50-летия Совета ректоров Самарской области, которое отмечается в этому году. Местом проведения станет СКК "Дворец Спорта". Вниманию участников будут представлены наиболее успешные региональные практики, научные разработки и образовательные методики вузов Самарской области и других регионов.

"Это масштабное событие, посвященное актуальным задачам развития высшего образования и науки. — рассказал председатель Совета ректоров Самарской области, спикер Самарской губернской думы Геннадий Котельников. — Самарская область, как один из лидирующих регионов России в сфере развития науки и технологий, объединит на одной площадке всех участников, вовлеченных процесс развития науки и укрепления технологического суверенитета нашей страны: от абитуриентов и студентов до академиков РАН".

За три дня Форум "Вектор СН" посетят порядка 1000 абитуриентов, 5000 студентов и 3000 представителей профессорско-преподавательского состава вузов Самарской области. Всего в мероприятии примут участие 15 вузов региона.

Среди участников форума ожидаются представители программ поддержки и развития науки и высшего образования: "Приоритет 2030", "Россия — страна возможностей", "Росмолодежь". А также — крупнейшие технологические и промышленные корпорации, такие как VK, "Сбер", "Роснефть" и многие другие.

"Дмитрий Игоревич поддержал инициативу проведения подобного форума в Самаре, от имени всего вузовского сообщества благодарю его и призываю руководителей вузов активно включиться в подготовку к проведению Форума", — резюмировал Геннадий Котельников.

Первый день форума будет посвящен абитуриентам, и пройдет в формате квеста-знакомства с вузами региона. Каждый школьник построит личную траекторию дальнейшего обучения. Будет работать приемная комиссия в вузы.

Второй день ориентирован на студентов и профессорско-преподавательский состав. Будут работать интерактивные образовательные площадки, лектории и выставка разработок вузов Самарской области.

Третий день пройдет под эгидой 50-летия Совета ректоров вузов Самарской области. В рамках деловой программы состоятся мероприятия, посвященные обсуждению перспектив вузовского образования и науки. Для студентов продолжится работа интерактивных площадок, лекториев и выступлений представителей молодежных движений.

На церемонии закрытия пройдет награждение победителей Самарской областной студенческой научной конференции и Универсиады Самарской области. В завершение второго и третьего дней пройдут музыкальные концерты звезд российской эстрады — групп "NЮ" и "Браво".

Форум "Вектор Самарской Науки" станет первым масштабным событием, которое позволит увидеть работу всех вузов Самарской области на одной площадке, даст возможность пообщаться с научными представителями и поучаствовать в программах для молодых специалистов от ведущих компаний России.

Группа форума - по ссылке.