В сентябре в Самаре пройдет форум "Вектор самарской науки"

16 мая на заседании Совета ректоров вузов Самарской области представили концепцию форума "Вектор самарской науки". Организаторами события выступают Совет ректоров вузов Самарской области и министерство образования Самарской области.
Форум высшего образования и науки пройдёт с 6 по 8 сентября 2023 года под эгидой 50-летия Совета ректоров Самарской области, которое отмечается в этому году. Местом проведения станет СКК "Дворец Спорта". Вниманию участников будут представлены наиболее успешные региональные практики, научные разработки и образовательные методики вузов Самарской области и других регионов.
"Это масштабное событие, посвященное актуальным задачам развития высшего образования и науки. — рассказал председатель Совета ректоров Самарской области, спикер Самарской губернской думы Геннадий Котельников. — Самарская область, как один из лидирующих регионов России в сфере развития науки и технологий, объединит на одной площадке всех участников, вовлеченных процесс развития науки и укрепления технологического суверенитета нашей страны: от абитуриентов и студентов до академиков РАН".
За три дня Форум "Вектор СН" посетят порядка 1000 абитуриентов, 5000 студентов и 3000 представителей профессорско-преподавательского состава вузов Самарской области. Всего в мероприятии примут участие 15 вузов региона.
Среди участников форума ожидаются представители программ поддержки и развития науки и высшего образования: "Приоритет 2030", "Россия — страна возможностей", "Росмолодежь". А также — крупнейшие технологические и промышленные корпорации, такие как VK, "Сбер", "Роснефть" и многие другие.
"Дмитрий Игоревич поддержал инициативу проведения подобного форума в Самаре, от имени всего вузовского сообщества благодарю его и призываю руководителей вузов активно включиться в подготовку к проведению Форума", — резюмировал Геннадий Котельников.
Первый день форума будет посвящен абитуриентам, и пройдет в формате квеста-знакомства с вузами региона. Каждый школьник построит личную траекторию дальнейшего обучения. Будет работать приемная комиссия в вузы.
Второй день ориентирован на студентов и профессорско-преподавательский состав. Будут работать интерактивные образовательные площадки, лектории и выставка разработок вузов Самарской области.
Третий день пройдет под эгидой 50-летия Совета ректоров вузов Самарской области. В рамках деловой программы состоятся мероприятия, посвященные обсуждению перспектив вузовского образования и науки. Для студентов продолжится работа интерактивных площадок, лекториев и выступлений представителей молодежных движений.
На церемонии закрытия пройдет награждение победителей Самарской областной студенческой научной конференции и Универсиады Самарской области. В завершение второго и третьего дней пройдут музыкальные концерты звезд российской эстрады — групп "NЮ" и "Браво".
Форум "Вектор Самарской Науки" станет первым масштабным событием, которое позволит увидеть работу всех вузов Самарской области на одной площадке, даст возможность пообщаться с научными представителями и поучаствовать в программах для молодых специалистов от ведущих компаний России.
Группа форума - по ссылке.
Последние комментарии
Дело нужное. Хрупкий материал...
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.