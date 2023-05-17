Самарчанка без прав села за руль Audi и сбила ребенка

Во вторник, 16 мая, в Самаре восьмилетний ребенок пострадал в ДТП. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

В 13:15 54-летняя женщина, которую за год 20 раз привлекали к ответственности за нарушение ПДД и лишили водительских прав, ехала по двору на ул. Гая, 30а. Она не уступила дорогу и сбила мальчика, который вышел из-за припаркованных машин.

Ребенок пострадал, но госпитализация ему не потребовалась.