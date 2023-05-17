Стало известно в каких районах будет отключение света с 17 по 24 мая

В связи с проведением филиалом ПАО "Россети Волга" — "Самарские РС" неплановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:
17.05.2023 с 08-30 до 16-00
Шигонский район
п. Береговой
17.05.2023 с 10-00 до 17-00
Ставропольский район
с. Ташелка
17.05.2023 с 10-00 до 16-00
Ставропольский район
с. Н. Васильевка (ул. Советская; ул. Садовая; ул. Центральная)
17.05.2023 с 11-00 до 17-00
Ставропольский район
с. Жигули (ул. Пролетарская 34-144);
17.05.2023 с 09-00 до 10-00
Ставропольский район
с. Валы
17.05.2023 с 09-00 до 16-00
Ставропольский район
с. Валы (ул. Советская д. 1-27, ул. Морская д. 1-29 (нечетная сторона), д. 2-28 (четная сторона), ул. Красноармейская д. 1, д. 5-55 (нечетная сторона), д. 2-46 (четная сторона), ул. Октябрьская д. 1-45, ул. Чапаева д. 1-32);
17.05.2023 с 15-00 до 16-00
Ставропольский район
с. Валы
18.05.2023 с 10-00 до 17-00
Ставропольский район
с. Ташелка
с. Сосновка
с. Верхний Сускан
18.05.2023 с 10-00 до 16-00
Ставропольский район
с. Ташелка (ул. Менжинского, ул. Советская ул. Ремнева, ул. Садовая, ул. Полевая, ул. Заречная)
18.05.2023 с 9-00 до 17-00
Борский район
с. Заплавное (ул. Воробьевка, Березова)
18.05.2023 с 10-00 до 17-00
Похвистневский район
c. Мочалеевка (ул. Полевая, Советская, М.Джалиля, Г.Тукая)
Кинель-Черкасский район
с. Березняки (ул. Березняковская, Набережная)
18.05.2023 с 10-00 до 15-00
Исаклинский район
д. Малое Микушкино (ул.Первомайская, Молодежная).
18.05.2023 с 08-00 до 16-00
г. о. Чапаевск
г. Чапаевск (ул. Рабочая, 10)
18.05.2023 с 09-00 до 16-00
Приволжский район
с. Бестужевка (ул. Рыбацкая)
19.05.2023 с 10-00 до 17-00
Похвистневский район
c. Мочалеевка (ул.Полевая, Советская, М.Джалиля, Г.Тукая)
Кинель-Черкасский район
с. Березняки (ул.Березняковская, Набережная)
19.05.2023 с 9-00 до 16-00
Борский район
с. Заплавное (ул. Любимовка)
19.05.2023 с 08-00 до 16-00
Безенчукский район
пгт Осинки (ул. Строительная, ул. Степная)
22.05.2023 с 10-00 до 16-00
Ставропольский район
с. Ташелка (ул. Менжинского, ул. Советская ул. Ремнева, ул. Садовая, ул. Полевая, ул. Заречная)
22.05.2023 с 10-00 до 15-00
Исаклинский район
п. Сокский (ул.Садовая)
23.05.2023 с 10-00 до 15-00
Исаклинский район
п. Сокский (ул.Садовая)
24.05.2023 с 10-00 до 16-00
Ставропольский район
с. Верхнее Санчелеево (ул. Чапаева, ул. Кооперативная, ул. Макарова, ул. Вечканова, ул. Полевая, ул. Мира, ул. Ведяшева, ул. Луговая; Советская; ул. Заречная; Больница, Почта, Администрация, д/сад, школа, Церковь)
24.05.2023 с 10-00 до 15-00
Исаклинский район
п. Сокский (ул.Садовая)
В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети.
Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.
Информация о сроках проведения плановых ремонтных работ размещена по ссылке.
Филиал "Россети Волга" — "Самарские РС" приносит извинения за временные неудобства.
Последние комментарии
А все же аудит надо провести.
Аукцион по продаже 50% ООО "ГЭС-2" перенесен на 19 сентября
ООО «Левит» — получила разрешение Федеральной антимонопольной службы на покупку исторической электростанции в центре Москвы — ООО «ГЭС-2», наряду с другими компаниями. ОАО «Мосэнерго» выставило 50% ООО «ГЭС-2» на торги, которые пройдут 5 сентября 2014. Начальная цена — 878 млн руб., заявки принимались до 29 августа.
Ну почему журналисты ВСЕГДА... повторюсь ВСЕГДА когда пишут об электростанциях вместо фотографий фотоэлектрических станций (которые производят электроэнергию от энергии Солнца) тулят фотографии тепловых (которые нагревают теплоноситель)
СД ОАО "СамараЭнерго" одобрил привлечение денежных средств у ОАО "Газпромбанк" (проверяйте информацию которую печатаете). По условиям договора ставка составит не более ** % годовых.