Самарские труженики села встретились с Валентиной Матвиенко

Во вторник, 16 мая, в Совете Федерации состоялась ежегодная встреча Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко с тружениками социальной сферы села.

На седьмую по счету встречу в Верхнюю Палату прибыли учителя, медики, социальные работники, работники культуры - представители сельской интеллигенции из всех регионов России, включая новые субъекты РФ. В мероприятии приняли участие и представители Самарской области, а также сенатор от региона Андрей Кислов.

Как отметила Председатель СФ, за последние годы внимание к развитию сельских территорий со стороны государства объективно выросло. Валентина Матвиенко особо подчеркнула, что в палате регионов всегда стремятся к тому, чтобы все принимаемые на встречах рекомендации воплощались в жизнь.

Так, в ходе прошлой встречи был поднят вопрос о необходимости увеличения финансирования госпрограммы комплексного развития сельских территорий. В этом году в федеральном бюджете на эти цели предусмотрено почти 60 млрд рублей.

Кроме того, обращалось внимание на важность продления сроков "сельской ипотеки". Правительство РФ приняло решение сделать эту программу бессрочной. Председатель СФ также отметила увеличение выплат по социальным контрактам на ведение личного подсобного хозяйства, отдельно упомянула об оснащении компьютерами фельдшерско-акушерских пунктов в селах.

По словам Валентины Матвиенко, законодатели стараются сделать взаимодействие с тружениками села более предметным, соответствующим и реальным запросам, поэтому в этот раз впервые встрече предшествовали заседания пяти тематических дискуссионных площадок.

Валентина Матвиенко предложила, начиная со следующего года, проводить полноценный Форум тружеников села. "Разумеется, смысл здесь вовсе не в смене названия, а в том, чтобы такая объединительная площадка функционировала системно, на постоянной основе. Главной смысловой основой форума должны стать новшества, инициативы, социальные инновации, внедряемые в регионах", - считает спикер СФ.

"Благодаря мероприятиям национальных проектов и Программе комплексного развития сельских территорий облик сел постепенно меняется. Совет Федерации последовательно отстаивает позицию о комплексном пространственном развитии. У каждого гражданина должен быть выбор - жить в мегаполисе, малом городе или на селе. Сводить всю страну к нескольким крупным агломерациям мы считаем неправильным", - заявила Валентина Матвиенко.

В ходе встречи перед сельскими тружениками выступил Министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев и председатель Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Александра Двойных.

В контексте встречи в Совете Федерации была развернута выставочная экспозиция лучших региональных практик развития сельских территорий, на которой был представлен и Самарский регион. Самарскую экспозицию осмотрела первый заместитель министра сельского хозяйства Оксана Лут и сенатор Андрей Кислов.

Как отметил парламентарий, тема развития сельских территорий является одной из ключевых в работе профильного Комитета Верхней Палаты.

"Традиционная встреча тружеников социальной сферы с Валентиной Ивановной Матвиенко прошла уже седьмой раз. Это говорит о том, что Совет Федерации во главе с Председателем ведет системную работу по выработке конкретных практических предложений и созданию эффективных механизмов по устойчивому развитию российского села", - отметил Андрей Кислов.

По словам сенатора, среди приоритетов этой важной работы — создание необходимых условий для закрепления на селе молодежи: "Сельская молодежь является нашим стратегическим ресурсом не только для дальнейшего развития глубинки, но и российских регионов и страны в целом".