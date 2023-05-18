ХК "Лада" подписал контракт с нападающим Матвеем Банниковым

Хоккейный клуб "Лада" заключил двусторонний контракт на два сезона с нападающим Матвеем Банниковым, сообщает пресс-служба автозаводцев.
Банников в сезоне 2022/23 выступал за "Ладу" в ВХЛ. В 24 матчах регулярного чемпионата на его счету две заброшенные шайбы. В трех матчах плей-офф Матвей результативными баллами не отметился.
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