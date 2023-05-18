Стал известен состав жюри музыкального фестиваля авторской музыки "САМ.ФЕСТ"

11 и 12 июня в Самаре состоится уникальный фестиваль авторской музыки "САМ.ФЕСТ", который откроет новые таланты и имена на российской музыкальной сцене. Оценивать участников, прошедших в финал конкурса, и выбирать победителя будет жюри, состоящее из экспертов музыкальной индустрии.

31 мая, после того, как будут объявлены участники, которые выступят на "САМ.ФЕСТе", стартует большая программа наставничества: до начала фестиваля состоится серия онлайн мастер-классов и зум-конференций.

Каждый член жюри поделится своим уникальным опытом, энергией, зарядит конкурсантов на успех и победу в борьбе за главный приз - запись собственного музыкального альбома под руководством известного саунд-продюсера Андрея Самсонова, а также специально подготовленный "полный пакет артиста", включающий фотосессию, бытовой и технический райдеры, помощь в ведении социальных сетей и консультации с юристами, специалистами по продвижению.

Напомним, фестиваль впервые с успехом прошел в Самарской области в прошлом году. В нем приняли участие талантливые и самобытные музыканты, среди которых были как начинающие исполнители и авторы, так и уже известные коллективы. "САМ.ФЕСТ" получил поддержку гранта Президентского фонда культурных инициатив.

Поддержал проект губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Обращаясь к участникам фестиваля, глава региона выразил уверенность в том, что "САМ.ФЕСТ" даст колоссальный старт для развития исполнительского искусства.

"Уверен, этот опыт позволит вам раскрыть талант в полной мере на радость всем россиянам, поклонникам русского искусства. Таких людей много. Русскую культуру ни отменить, ни запретить невозможно. И эти попытки, которые предпринимаются недружественными странами, смешны и наивны. Мы видим, что мы становимся богаче, когда культуры разных народов и стран обогащают друг друга. И мы гордимся великой российской культурой", - отмечал Дмитрий Азаров.

За два дня фестиваль прошлого года посетили порядка 50 000 зрителей. В этом году гостей и участников "САМ.ФЕСТа" также ждет два фестивальных дня. 11 июня в Самаре в летнем театре Струковского сада пройдет отборочный тур конкурса. А грандиозный финал фестиваля состоится 12 июня и будет приурочен к празднованию Дня России. Ведущей фестиваля станет известная телеведущая Яна Чурикова. Вместе с ней поддерживать праздничную атмосферу фестиваля будет харизматичный самарский теле- и радиоведущий, актер и шоумен Евгений Козаченко.

Помимо выступлений в Самаре участников конкурса ждет серия личных встреч с наставниками. У молодых талантов появится возможность советоваться и задавать вопросы экспертам, каждый из которых примет непосредственное участие в подготовке выступлений конкурсантов. Наставники поделятся своим опытом и знаниями с финалистами.

В этом году в состав жюри конкурса вошли авторитеты музыкальной индустрии - именитые продюсеры, композиторы, креативные и программные директора, а также знаменитые музыкальные обозреватели и журналисты. Каждый из них представляет собой одну большую семью "САМ.ФЕСТа" и готовы вдохновлять своим примером молодых артистов.

Елена Кипер

Музыкальный продюсер, композитор, поэтесса, сценарист и режиссер. Выпускница Московского Государственного Университета имени М. В. Ломоносова, создатель музыкальных проектов и автор песен. Елена также является дипломированным кинопродюсером, сценаристом и режиссером New York Film Academy. Свой творческий путь начала в 1999 году, написав множество хитов для известной группы "Tату".

За свою карьеру Елена внесла вклад в становление многих артистов, а в 2009 году стала членом жюри финала конкурса "Евровидение". В настоящее время занимается продюсированием отдельных песен и репертуара, съемками клипов для звезд российского шоу-бизнеса.

Андрей Самсонов

Музыкант, композитор, саунд-продюсер. Окончил Королевский музыкальный колледж в Лондоне, является личным стипендиатом Королевы Елизаветы. Создает музыку для телевидения, театра и кино, а также работает с отечественными и зарубежными звездами. Сотрудничал с такими музыкантами и коллективами как Nick Cave, Marc Almond, Вячеслав Бутусов и многими другими известными артистами. Андрей также известен своей музыкой для театра и кино. Постановки в "Современнике" и "Табакерке", премия "Кинотавр" и номинация на премию "Ника" за лучшую музыку, а также "премия Сергея Курёхина" за вклад в развитие современной российской музыки.

Юрий Костин

Президент ГПМ Радио, вице-президент Российской академии радио (РАР), президент Академии Российской Музыки, член Союза писателей Москвы.

Окончил факультет международной журналистики МГИМО МИД СССР. Работал в главной редакции радиовещания на США и Англию Гостелерадио СССР. В прошлом - генеральный продюсер "Авторадио" и главный редактор "Радио энергия".

Игорь Паньков

Креативный директор НАШЕго радио. Более 20 лет работал радиоведущим, большую часть этого времени посвятил радиостанции "НАШЕ Радио". Прошел путь от расшифровщика интервью до ведущего утреннего шоу. Весной 2022 года стал программным директором радиостанции и в настоящий момент отвечает за организацию работы сотрудников и соответствие эфира формату вещания.

Анастасия Рогожникова

Программный директор радиостанции "Семь на семи холмах". Профессиональный путь начала в 1995 году в качестве редактора "Радио СИ" и "Радио Джем FM" в Екатеринбурге. Работала музыкальным редактором, продюсером специальных проектов и программного директора радиостанции "НАШЕ Радио". Выступала в роли продюсера фестивалей "Нашествие" и Maxidrom, а также работала в пресс-службе одной из крупнейших звукозаписывающих компаний России, где отвечала за связи с общественностью множества отечественных рок-групп.

Александр Алексеев

Музыкальный обозреватель "Российской Газеты", автор-редактор энциклопедии "Кто есть Кто в рок-музыке России", радиоведущий.

Организатором фестиваля выступит одно из крупнейших концертных агентств России, компания NCA, реализовавшая множество масштабных проектов. Одним из наиболее известных проектов агентства является легендарный фестиваль "Рок над Волгой".

Мероприятие проходит при поддержке правительства Самарской области. Проект реализуется с использованием гранта, предоставленного президентским фондом культурных инициатив.

Следить за новостями фестиваля можно на сайте www.samfest.ru.



















