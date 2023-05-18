В губернии отметили День Самарского знамени

В четверг, 18 мая, отмечается День Самарского знамени. 146 лет назад самарцы передали полотно болгарским ополченцам, сражавшимся в русско-турецкой войне. С началом специальной военной операции копия легендарного полотнища оберегает наших земляков - участников специальной военной операции.

Ее в прошлом году бойцам передал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Сегодня, в День Самарского знамени, в учреждениях образования и культуры региона прошли единые уроки истории, тематические лектории и кинопоказы, а также торжественные молебны в храмах.

Центральным событием стало богослужение в Иверском женском монастыре, которое совершил митрополит Самарский и Новокуйбышевский Сергий. Именно в этих стенах когда-то было вышито Самарское знамя.

"Сегодня мы должны быть сопричастны происходящим событиям, а не оставаться сторонними наблюдателями, оказывать помощь нашим славным воинам, в том числе, молитвами. Всегда русский народ молился, когда в наш общий дом входила беда. Мощная защита и Самарское знамя. Это символ Победы, который вдохновляет русский народ, пробуждает чувства ответственности, придает силы, уверенность, помогает. Так же мы должны воспитывать и наших детей, что мы великая русская нация, народ, который не был и не будет побежден никогда и никем", - подчеркнул владыка.

Редкий регион может похвастаться такой духовной, исторической традицией, - отметил заместитель председателя правительства Самарской области, председатель регионального отделения Российского военно-исторического общества Александр Фетисов.

"В эти дни наше воинство, в том числе, наши земляки исполняют свой воинский долг, проявляют жертвенность в защите мирного населения, в защите ценностей нашей страны, нашего народа. И сегодня, как и 146 лет назад, Самарское знамя также защищает, оберегает и настраивает наших воинов на доблесть в борьбе с нацизмом. И очень важно, что мы эту ценность храним. Важно и то, что сегодня наши школьники, молодежь, студенты изучают историю, получают знания об этом. Поскольку не бывает патриотизма, и я в этом совершенно уверен, без знания отечественной истории. А это очень важная часть нашей истории, важнейшее событие. И, я думаю, каждый самарец чувствует сегодня свою особую сопричастность этим событиям, которые происходили на этой земле много лет назад", - сказал Александр Фетисов.

После молебна состоялась церемония возложения цветов к памятнику Петру Алабину. Именно он стал инициатором создания Самарского знамени.

Об истории изготовления знамени-героя, единственного в мире полотнища, награжденного орденом за храбрость, рассказывают сегодняшним школьникам. Это часть большой работы, которую проводит региональное отделение Общероссийской общественно-государственной организации "Российское военно-историческое общество".

Особое место отведено проведению конкурсов, олимпиад, научно-практических конференций, литературных гостиных, концертов, торжественных литургий, масштабных форумов, военно-исторических реконструкций, международных фестивалей, посвященных событиям конца XIX века, победе России в русско-турецкой войне и символу этой победы, чести и доблести русского солдата и офицера Самарскому Знамени.

История Самарского Знамени - важное напоминание жителям России о вкладе наших предков в мирное существование Европы, государственность многих стран, готовности наших воинов защищать и не бросать "своих".