Водолазы извлекли тело мужчины из водоема под Тольятти

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В четверг, 18 мая, водолазы Поисково-спасательного отряда Тольятти проводили поиски в водоеме села Мусорка Ставропольского района, где после неудачного прыжка в воду с береговой металлической конструкции пропал 44-летний мужчина. Об этом сообщили в ПСС по Самарской области.

Фото: ПСС по Самарской области