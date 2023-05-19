Водолазы извлекли тело мужчины из водоема под Тольятти

В четверг, 18 мая, водолазы Поисково-спасательного отряда Тольятти проводили поиски в водоеме села Мусорка Ставропольского района, где после неудачного прыжка в воду с береговой металлической конструкции пропал 44-летний мужчина. Об этом сообщили в ПСС по Самарской области.
В 14:00 водолазы приступили к обследованию дна водоема. Ограниченная видимость под водой осложняла поисковые работы.
В 15:40 водолаз обнаружил утонувшего на глубине восьми метров и доставил до береговой линии. Погибшего передали бригаде врачей скорой медицинской помощи. Поисковые работы на месте происшествия были окончены.
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