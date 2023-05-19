Энергетики сообщили о предстоящих отключениях света с 19 по 25 мая

В связи с проведением филиалом ПАО "Россети Волга" — "Самарские РС" неплановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:
19.05.2023 с 09-00 до 15-00
Шигонский район
с. Кяхта (ул. Центральная, ул. Чапаева, ул. Приовражная)
19.05.2023 с 10-00 до 16-00
Ставропольский район
с. Новая Бинарадка (ул. Центральная, ул. Школьная, ул. Буянова)
с. Жигули (ул. Пролетарская)
19.05.2023 с 11-00 до 14-00
Ставропольский район
с. Новая Бинарадка
19.05.2023 с 10-00 до 16-00
Сызранский район
с. Смолькино
с. Троицкое
с. Кучуговка
19.05.2023 с 13-00 до 16-00
Волжский район
с. Подгоры (ул. Кавалеров Славы д. 1-58 (четная сторона), ул. Ленина д. 1г, 1е)
19.05.2023 с 09-00 до 13-00
Ставропольский район
с. Валы (ул. Хутор, ООО "Развитие", СТО)
19.05.2023 с 14-00 до 17-00
Ставропольский район
с. Валы (ул. Хутор, д. 1-2)
19.05.2023 с 09-00 до 14-00
Ставропольский район
с. Валы (ул. Морская)
19.05.2023 с 13-00 до 16-00
Ставропольский район
с. Валы (ул. Кооперативная)
22.05.2023 с 10-00 до 16-00
Ставропольский район
с. Ташелка (ул. Менжинского, ул. Советская ул. Ремнева, ул. Садовая, ул. Полевая, ул. Заречная)
22.05.2023 с 10-00 до 16-00
Ставропольский район
с. Ермаково (ул. Овражная, д. 1, д. 3, ул. Тольяттинская, д. 1-55)
22.05.2023 с 10-00 до 13-00
Ставропольский район
с. Русская Борковка (ул. Октябрьская)
22.05.2023 с 09-00 до 16-00
Шигонский район
п. Новый Тукшум
с. Подъячевка
с. Тайдаково (ул. Школьная, ул. Степана Разина)
22.05.2023 с 10-00 до 17-00
Похвистневский район
c. Исаково (ул. Московская, ул. Подлесная, ул. Специалистов, ул. Молодежная)
с. М. Толкай (ул. Строителей, ул. Школьная)
22.05.2023 с 8-00 до 16-00
Елховский район
с. Булькуновка
22.05.2023 с 10-00 до 15-00
Исаклинский район
с.Большое Микушкино (ул.Чекмасовская)
22.05.2023 с 09-00 до 16-00
Приволжский район
с. Шумовский
22.05.2023 с 08-00 до 16-00
Безенчукский район
пгт Осинки (ул. Полевая, ул. Нефтянников)
23.05.2023 с 10-00 до 15-00
Исаклинский район
с. Новое Якушкино (ул.Заречная)
23.05.2023 с 09-00 до 16-00
Шигонский район
с. Камышенка
23.05.2023 с 09-00 до 16-00
Шигонский район
с. Березовка
23.05.2023 с 8-00 до 16-00
Елховский район
с. Булькуновка
23.05.2023 года с 9-00 до 17-00
Красноярский район
Городцовка
Жареный Бугор
КП "Экопарк"
КП "Шишки"
КП "Фемели парк"
КП "Грибы"
Светлое Поле
Колодинка
Киндяково
Ветлянка
Висловка
КП "Искра"
СНТ "Буровик"
СНТ "Светлопольские дачи"
Калиновка
24.05.23г с 9-00 до 17-00
Сергиевский район
c. Калиновка
24.05.2023 с 10-00 до 15-00
Исаклинский район
Сухарь Матак (ул.Нагорная, ул. Лесная).
24.05.2023 с 09-00 до 16-00
Шигонский район
с. Камышенка
24.05.2023 с 10-00 до 16-00
Ставропольский район
с. Верхнее Санчелеево (ул. Чапаева, ул. Кооперативная, ул. Макарова, ул. Вечканова, ул. Полевая, ул. Мира, ул. Ведяшева, ул. Луговая; Советская; ул. Заречная; Больница, Почта, Администрация, д/сад, школа, Церковь)
25.05.2023 с 09-00 до 16-00
Шигонский район
с. Камышенка
В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети.
Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.
Информация о сроках проведения плановых ремонтных работ размещена по ссылке.
Филиал "Россети Волга" — "Самарские РС" приносит извинения за временные неудобства.
Последние комментарии
А все же аудит надо провести.
Аукцион по продаже 50% ООО "ГЭС-2" перенесен на 19 сентября
ООО «Левит» — получила разрешение Федеральной антимонопольной службы на покупку исторической электростанции в центре Москвы — ООО «ГЭС-2», наряду с другими компаниями. ОАО «Мосэнерго» выставило 50% ООО «ГЭС-2» на торги, которые пройдут 5 сентября 2014. Начальная цена — 878 млн руб., заявки принимались до 29 августа.
Ну почему журналисты ВСЕГДА... повторюсь ВСЕГДА когда пишут об электростанциях вместо фотографий фотоэлектрических станций (которые производят электроэнергию от энергии Солнца) тулят фотографии тепловых (которые нагревают теплоноситель)
СД ОАО "СамараЭнерго" одобрил привлечение денежных средств у ОАО "Газпромбанк" (проверяйте информацию которую печатаете). По условиям договора ставка составит не более ** % годовых.