"Я тебя грохну, терять нечего": в Самаре на режиссера напали после ссор из-за съемки

В Самаре напали на режиссера одного из местных Дворцов творчества.

Мужчина по имени Андрей живет в Куйбышевском районе Самары, в пос. Кряж, уже 17 лет. Сейчас у него с женой трое детей, но некоторое время назад в частном секторе поселились новые соседи. С последними департамент управления имуществом заключил договор социального найма. С тех пор между соседями длится затяжной конфликт. В семье Андрея рассказывают — уже давно опасаются за жизнь детей. А началось, якобы все с того, что прибывший сосед установил на своем доме видеокамеры, которые "заглядывали" прямо в окна режиссера.

Дальше становилось все "веселее". Как рассказывает Андрей, к соседям стали захаживать любители выпивки, в адрес его семьи регулярно лилась брань. Кроме прочего, в многодетной семье считают, что соседи стали незаконно потреблять ресурсы без счетчиков. Также новоселы незаконно построили под окнами семьи гараж и поставили забор.

Члены многодетной семьи стали жаловаться в разные инстанции. В итоге департамент градостроительства Самары подал в суд на снос самовольно установленного гаража, и суд этот выиграл. Сосед Андрея узнал об этом решении на этой неделе, разозлился и стал нападать на Андрея. Рукоприкладство сняли на видео.

"Если будут сносить — ты отсюда не выйдешь. Я тебя грохну. Мне терять нечего", — говорит на кадрах "короткометражки" сосед.

Режиссер уже написал заявление в полицию. В деталях "боевика" должны разобраться сотрудники УМВД Самары.