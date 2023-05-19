16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
"Я тебя грохну, терять нечего": в Самаре на режиссера напали после ссор из-за съемки Водолазы извлекли тело мужчины из водоема под Тольятти Двух самарских студентов будут судить за посредничество во взяточничестве "Била и угрожала": в Самаре адвокат напала в суде на оппонента Из-под ареста отпустили высокопоставленного чиновника РЖД, обвиняемого в хищении миллионов

Происшествия

"Я тебя грохну, терять нечего": в Самаре на режиссера напали после ссор из-за съемки

САМАРА. 19 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 70
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Самаре напали на режиссера одного из местных Дворцов творчества.

Мужчина по имени Андрей живет в Куйбышевском районе Самары, в пос. Кряж, уже 17 лет. Сейчас у него с женой трое детей, но некоторое время назад в частном секторе поселились новые соседи. С последними департамент управления имуществом заключил договор социального найма. С тех пор между соседями длится затяжной конфликт. В семье Андрея рассказывают — уже давно опасаются за жизнь детей. А началось, якобы все с того, что прибывший сосед установил на своем доме видеокамеры, которые "заглядывали" прямо в окна режиссера.

Дальше становилось все "веселее". Как рассказывает Андрей, к соседям стали захаживать любители выпивки, в адрес его семьи регулярно лилась брань. Кроме прочего, в многодетной семье считают, что соседи стали незаконно потреблять ресурсы без счетчиков. Также новоселы незаконно построили под окнами семьи гараж и поставили забор.

Члены многодетной семьи стали жаловаться в разные инстанции. В итоге департамент градостроительства Самары подал в суд на снос самовольно установленного гаража, и суд этот выиграл. Сосед Андрея узнал об этом решении на этой неделе, разозлился и стал нападать на Андрея. Рукоприкладство сняли на видео.

"Если будут сносить — ты отсюда не выйдешь. Я тебя грохну. Мне терять нечего", — говорит на кадрах "короткометражки" сосед.

Режиссер уже написал заявление в полицию. В деталях "боевика" должны разобраться сотрудники УМВД Самары.

Гид потребителя

Последние комментарии

Дмитрий Лакоценин 23 марта 2023 09:21 Облсуд вынес новое решение по делу экс-начальника самарской полиции Хомских

Деньги не пахнут вот адвокаты и пашут...

Дмитрий Лакоценин 23 марта 2023 09:19 Защитники обвиняемых в убийстве в кафе "Левша" хотят вернуть дело прокурору

Странные дела творятся в Самаре...

Дмитрий Лакоценин 23 марта 2023 09:15 В Самаре начнут суд над вторым сотрудником ФСБ за "хищение" криптовалюты у хакера

Коммерция. то нефтяников крышуют то археологов. А тут биткоины...

Дмитрий Лакоценин 23 марта 2023 09:11 Адвокаты: Людмила Тархова не могла совершить вымогательство, так как не имела реального компромата

Еще проще. Мошенничество...

Дима Иванаев 10 марта 2023 19:32 В Самаре на ул. Молодогвардейской кирпичная стена рухнула на припаркованный во дворе автомобиль

Здравствуйте, есть контакты владельца?

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре выясняют причины взрыва в квартире, от которого пострадала пожилая женщина

В Самаре выясняют причины взрыва в квартире, от которого пострадала пожилая женщина

В Самаре произошел хлопок газа и пожар

В Самаре произошел хлопок газа и пожар

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4