Мотоциклист пострадал в ДТП в центре Самары

В пятницу, 19 мая, в центре Самары, в ДТП попал 41-летний водитель Lada Vesta. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
По предварительным данным полицейских, в 1:35 он ехал по ул. Молодогвардейской. В районе дома № 222 автомобилист при перестроении не уступил дорогу и столкнулся с попутным мотоциклом Honda под управлением водителя 19-летнего парня.
В результате мотоциклиста госпитализировали с травмами.
Полицейские устанавливают все обстоятельства случившегося и призывают участников движения соблюдать ПДД.
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!