Мотоциклист пострадал в ДТП в центре Самары

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В пятницу, 19 мая, в центре Самары, в ДТП попал 41-летний водитель Lada Vesta. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.