В Самаре открыли производство вентиляционного оборудования

Новосибирская компания "Лиссиб", работающая под брендом "Неватом", запустила в Самаре производство вентиляционного оборудования и комплектующих, сообщает Фонд развития промышленности. Инвестиции в открытие новой производственной площадки составили около 240 млн руб., из которых 186 млн руб. под 1% годовых предоставил ФРП в виде льготного займа по программе "Комплектующие изделия".
"Наша первая производственная площадка по выпуску вентиляционного оборудования расположена в Новосибирске, благодаря ей мы стали крупнейшим игроком на рынке Сибири и Дальнего Востока. В 2013 г. в Екатеринбурге была открыта вторая площадка, положившая начало развитию компании на Урале. Теперь мы запустили производство в Самаре, что позволит нам расширить присутствие на рынке Поволжья, Центральной и Южной России. Благодаря финансовой поддержке ФРП мы смогли оперативно приобрести современное оборудование и буквально за несколько месяцев с нуля организовать новое производство", — рассказал исполнительный директор ООО "Лиссиб" Вадим Гулькин.
Основной продукцией самарской площадки станут круглые и прямоугольные воздуховоды, фасонные элементы и детали систем вентиляции. Эти изделия составляют основной объем любой вентиляционной системы. Производство на 100% локализовано — используется только отечественное сырье.
Воздуховоды и фасонные элементы прямоугольного сечения выпускаются по уникальной для России технологии интегрированного фланца. Она позволяет минимизировать утечку воздуха из-за негерметичности соединений и обеспечивает соответствие продукции классу плотности "C". Это дает возможность применять такие изделия при строительстве "чистых помещений" и энергоэффективных объектов, к которым предъявляются повышенные требования.
До 2022 г. вентиляционные изделия по технологии интегрированного фланца на российском рынке, помимо "Лиссиба", представляла только одна зарубежная компания. В прошлом году иностранный производитель ушел с российского рынка. Компания намерена покрыть 40% потребностей рынка.
После выхода на полную мощность на производственном комплексе в Самаре планируется выпускать до 510 тыс. кв. м воздуховодов и фасонных элементов в год. На заводе в Самаре создано 63 рабочих места, из которых 55 высокопроизводительных. После наращивания мощностей количество рабочих мест возрастет до 96, в том числе 88 высокопроизводительных рабочих мест.
Последние комментарии
Где были надзорные и согласующие органы? Почему нет возбуждений по данному вопросу? Опять крышуют мошенничество?
Жаль конечно! Банкротство можно избежать и тем более избежать запросто, если показатели рентабельности повысить раз в десяток, т.е. выйти на уровень 30-40%. Нужно снизить издержки на микроклимат, электроэнергию, а для этого нужно поставить на территории птицефабрики оборудование по безотходной переработке безопасным экологическим способом углеродсодержащих отходов требуемой производительностью. Например переработка 25 тонн ТБО, подстилочного помета по сухому веществу выдаст электроэнергии 80 Мвт, это не считая тепловой энергии в том же количестве. Можно сделать птицефабрику абсолютно экологически безопасной для окружающей среды, не будет даже6 запаха.
В данном здании находится Управление по вопросам миграции ГяуМВД России по Самарской области
Значит слушания это фикция
лучше оплатить один раз пакет для ведения бизнеса,который возьмет на себя часть работы по организации