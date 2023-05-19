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Экономика и бизнес

В Самаре открыли производство вентиляционного оборудования

САМАРА. 19 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Новосибирская компания "Лиссиб", работающая под брендом "Неватом", запустила в Самаре производство вентиляционного оборудования и комплектующих, сообщает Фонд развития промышленности. Инвестиции в открытие новой производственной площадки составили около 240 млн руб., из которых 186 млн руб. под 1% годовых предоставил ФРП в виде льготного займа по программе "Комплектующие изделия".

Фото: Фонд развития промышленности

"Наша первая производственная площадка по выпуску вентиляционного оборудования расположена в Новосибирске, благодаря ей мы стали крупнейшим игроком на рынке Сибири и Дальнего Востока. В 2013 г. в Екатеринбурге была открыта вторая площадка, положившая начало развитию компании на Урале. Теперь мы запустили производство в Самаре, что позволит нам расширить присутствие на рынке Поволжья, Центральной и Южной России. Благодаря финансовой поддержке ФРП мы смогли оперативно приобрести современное оборудование и буквально за несколько месяцев с нуля организовать новое производство", — рассказал исполнительный директор ООО "Лиссиб" Вадим Гулькин.

Основной продукцией самарской площадки станут круглые и прямоугольные воздуховоды, фасонные элементы и детали систем вентиляции. Эти изделия составляют основной объем любой вентиляционной системы. Производство на 100% локализовано — используется только отечественное сырье.

Воздуховоды и фасонные элементы прямоугольного сечения выпускаются по уникальной для России технологии интегрированного фланца. Она позволяет минимизировать утечку воздуха из-за негерметичности соединений и обеспечивает соответствие продукции классу плотности "C". Это дает возможность применять такие изделия при строительстве "чистых помещений" и энергоэффективных объектов, к которым предъявляются повышенные требования.

До 2022 г. вентиляционные изделия по технологии интегрированного фланца на российском рынке, помимо "Лиссиба", представляла только одна зарубежная компания. В прошлом году иностранный производитель ушел с российского рынка. Компания намерена покрыть 40% потребностей рынка.

После выхода на полную мощность на производственном комплексе в Самаре планируется выпускать до 510 тыс. кв. м воздуховодов и фасонных элементов в год. На заводе в Самаре создано 63 рабочих места, из которых 55 высокопроизводительных. После наращивания мощностей количество рабочих мест возрастет до 96, в том числе 88 высокопроизводительных рабочих мест.

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