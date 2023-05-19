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Глава самарского областного УФСИН выходит на пенсию

САМАРА. 19 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Глава самарского областного УФСИН, генерал-лейтенант внутренней службы Рамиз Алмазов принял решение уйти на пенсию, сообщает "Самарское обозрение".

63-летний Рамиз Алмазов родился в селе Далляр Дманисского района Грузинской СССР. После окончания средней школы поступил в Новосибирское высшее военное командное училище МВД СССР. Окончив обучение, был направлен для дальнейшего прохождения службы в город Ржев Калининской области. Позднее в связи с ликвидацией воинской части перешел на службу в уголовно-исполнительную систему.

В УИС Алмазов начинал инспектором отдела безопасности в одном из пенитенциарных учреждений Республики Хакасия. Впоследствии руководил отделом безопасности, был заместителем начальника, а после и начальником колонии.

Вскоре получил назначение на должность заместителя начальника управления. В 2003 г. возглавил уголовно-исполнительную систему Республики Тыва.

В декабре 2011 г. Рамиз Алмазов был назначен руководителем ГУФСИН России по Самарской области. За время службы в Самаре он получил звание генерал-лейтенанта, пережил реформирование ведомства, повысил квалификацию на Высших академических курсах Академии права и управления Министерства юстиции РФ по специализации "Начальники территориальных органов уголовно-исполнительной системы Минюста России".

По данным "СО", 19 мая на утренней планерке Рамиз Алмазов сообщил о том, что написал рапорт о выходе на пенсию. Кто займет его должность — неясно, пока же руководить ведомством с приставкой ио будет один из заместителей — полковник внутренней службы Александр Демидов.

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