ТОАЗ стал генеральным партнером фестиваля уличного искусства в Тольятти

Тольяттиазот стал генеральным партнером фестиваля уличного искусства в Тольятти, организаторами выступили Тольяттинский художественный музей, а также спортивные и исторические клубы города. Об этом сообщает пресс-служба ТОАЗа.

Идея проведения фестиваля возникла давно. Концепция проекта предусматривает появление среди серых однотипных многоэтажек ярких и интересных локаций, созданных самими жителями. Они должны рассказать тольяттинцам о силе места, в котором они живут, ярких страницах истории и укрепить эмоциональную связь между городом и его жителями с помощью современного искусства.

Первый арт-объект появился на Московском проспекте, в торжественном открытии принял участие глава Тольятти Николай Ренц и представители ТОАЗа. На бетонной стене площадью 200 кв. м. художники-профессионалы и дети из школ и детских домов нарисовали городские достопримечательности. Рисунки предварительно отобрали специалисты Тольяттинского художественного музея. Открытие арт-объекта было интерактивным: пришедшие поддержать проект неравнодушные жители раскрасили его часть, завершив тем самым композицию.

В конце лета фестиваль уличного искусства пройдет во всех районах города. В планах у организаторов — приглашение художников из других городов для обмена опытом и популяризации современного искусства в Тольятти.

"Мы решили провести своего рода эксперимент и объединили несколько крупнейших организаций города для реализации необычного проекта, — рассказал соорганизатор фестиваля, руководитель спортивно-оздоровительных мероприятий ПАО "ТОАЗ" Арсен Джалилов. — В нем задействованы жители всех возрастов и профессий, которых объединяет любовь к родному городу и желание его развивать и улучшать. Первый арт-объект показал свою востребованность — идея нашла отклик и у городских властей, и у общественности. Особая благодарность Тольяттиазоту за поддержку нашей инициативы создать комфортную городскую среду и объединить творческих людей города".