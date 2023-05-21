Тольяттинские автоинспекторы поймали нетрезвого водителя

В Тольятти правоохранители задержали 44-летнего нетрезвого водителя, который пытался скрыться. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

О подозрительном водителе Lada Largus на ул. Победы полицейским сообщили активисты "Ночного патруля". Автоинспекторы попытались остановить автомобиль, но водитель проигнорировал их и попытался скрыться. В итоге районе дома № 17 он не справился с управлением и врезался в забор. Мужчину задержали, проходить медицинское освидетельствование он отказался.