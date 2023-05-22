В Самаре из Волги извлекли тело мужчины

В воскресенье, 22 мая, в 15:30 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о том, что из Волги в Октябрьском районе Самары извлекли тело мужчины. Об этом корреспонденту Волга Рьюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.
В чрезвычайном ведомстве уточнили, что личность погибшего устанавливается.
Последние комментарии
Деньги не пахнут вот адвокаты и пашут...
Странные дела творятся в Самаре...
Коммерция. то нефтяников крышуют то археологов. А тут биткоины...
Еще проще. Мошенничество...
Здравствуйте, есть контакты владельца?