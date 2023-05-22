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Происшествия

В Самаре из Волги извлекли тело мужчины

САМАРА. 22 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В воскресенье, 22 мая, в 15:30 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о том, что из Волги в Октябрьском районе Самары извлекли тело мужчины. Об этом корреспонденту Волга Рьюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

В чрезвычайном ведомстве уточнили, что личность погибшего устанавливается.

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