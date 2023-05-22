В Чапаевске мальчик попал под колеса иномарки

В воскресенье, 21 мая, в Чапаевске в 18:18 61-летний водитель Hyunday Solaris напротив дома 2 по ул. Строительной допустил наезд на пешехода — 11-летнего мальчика.

Ребенок перебегал проезжую часть справа налево по ходу движения транспортного средства в неустановленном для перехода месте в зоне видимости нерегулируемого пешеходного перехода.

Пешеход госпитализирован в медицинское учреждение, сообщает ГУ МВД по Самарской области.