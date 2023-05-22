Стало известно в каких районах области отключат свет с 22 по 26 мая

В связи с проведением филиалом ПАО "Россети Волга" — "Самарские РС" неплановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:
22.05.2023 с 10-00 до 16-00
Сызранский район
с. Смолькино
с. Старая Рачейка (ул. Молодежная, ул. Советская, ул. Набережная, ул. Ленинградская, ул. Чапаева, ул. Клин, ул. Сызранская)
22.05.2023 с 10-00 до 14-00
Ставропольский район
с. Хрящевка (ул. Рыбацкая, ул. Морская, ул. Береговая, ул. Победы, ул. Самарская, ул. Спортивная, ул. Ставропольская, ул. Хрящевская)
22.05.2023 с 14-00 до 17-00
Ставропольский район
с. Хрящевка (ООО "Комфорт Дом")
22.05.2023 с 11-00 до 17-00
Ставропольский район
с. Севрюкаево
с. Мордово
с. Кольцово
с. Кармалы
с. Брусяны (ул. Набережная, ул. Советская, ул. Ленинская)
с. Лбище
22.05.2023 с 08-00 до 17-00
Ставропольский район
с. Валы (ул. Советская д. 26-56, жд. ст. Сн. Валы д. 6,7, ул. Советская 29-45 (нечетная сторона);
22.05.2023 с 13-00 до 17-00
Ставропольский район
с. Сосновый Солонец (ул. Полевая, д. 30-39)
22.05.2023 с 10-00 до 13-00
Ставропольский район
с. Сосновый Солонец (ул. Войкова, д. 16-54)
с. Русская Борковка (ул. Октябрьская);
22.05.2023 с 10-00 до 16-00
Ставропольский район
с. Ташелка (ул. Менжинского, ул. Советская ул. Ремнева, ул. Садовая, ул. Полевая, ул. Заречная)
с. Ермаково (ул. Овражная, д. 1, д. 3, ул. Тольяттинская, д. 1-55(полностью);
22.05.2023 с 09-00 до 16-00
Шигонский район
п. Новый Тукшум
с. Подъячевка
с. Тайдаково (ул. Школьная, ул. Степана Разина);
23.05.2023 с 09-00 до 16-00
Шигонский район
с. Камышенка
с. Березовка
23.05.2023 с 10-00 до 17-00
Ставропольский район
с. Александровка (ул. Ленина, д. 1-5, д. 6-28 (четная сторона), ул. Советская, д. 1, д. 2-28 (четная сторона), ул. Придорожная, д. 2-28 (четная сторона), д. 11)
с. Александровка (ул. Александровская, ул. Кирова, ул. Красноармейская, ул. Ленина, ул. Советская, Спартака, ул. Степана Разина, ул. Комсомольский пер., ул. Садовый пер.)
23.05.2023 с 10-00 до 13-00
Ставропольский район
с. Осиновка (ул. Лазарева, д. 3в, ул. Луговая, д. 1, ул. Молодежная, д. 1а);
23.05.2023 с 13-00 до 17-00
Ставропольский район
с. Осиновка (ул. Молодежная, д. 60, 69,71, 79, 81, 92);
23.05.2023 с 9-00 до 17-00
Борский район
с. Богдановка (ул. Дубиновка, ул. Большая Дорога).
23.05.2023 с 10-00 до 17-00
Похвистневский район
c. Исаково (ул.Московская, Подлесная, Специалистов, Молодежная)
23.05.2023 с 10-00 до 14-00
Красноярский район
с. Молгачи (ул. Полевая, Гагарина, Титова, Молодежная, СДТ Сосновый Бор, СНТ Электрощит)
23.05.2023 с 13-00 до 17-00
Красноярский район
п. Светлое Поле
п. Колодинка
п. Киндяково
с. Ветлянка
с. Висловка
КП "Искра"
СНТ "Буровик"
СНТ "Светлопольские дачи"
24.05.2023 с 10-00 до 14-00
Красноярский район
с. Молгачи (ул. Полевая, Гагарина, Титова, Молодежная, СДТ Сосновый Бор, СНТ Электрощит).
24.05.2023 с 8-00 до 16-00
Исаклинский район
п. Новоключовский
с. Ключи
24.05.2023 с 10-00 до 17-00
Похвистневский район
c. Исаково (ул.Московская, Подлесная, Специалистов, Молодежная)
24.05.2023 с 9-00 до 17-00
Борский район
с. Богдановка (ул. Дубиновка, ул. Большая Дорога.)
24.05.2023 с 09-00 до 16-00
Шигонский район
с. Камышенка
24.05.2023 с 10-00 до 16-00
Ставропольский район
с. Верхнее Санчелеево (ул. Чапаева, ул. Кооперативная, ул. Макарова, ул. Вечканова, ул. Полевая, ул. Мира, ул. Ведяшева, ул. Луговая; Советская; ул. Заречная; Больница, Почта, Администрация, д/сад, школа, Церковь)
24.05.2023 с 10-00 до 17-00
Ставропольский район
с. Жигули (ул. Комсомольская, д. 1-47, ул. Кооперативная, д. 1-60, д. 61-85 (нечетная сторона), д. 102-103, д. 116, ул. Красное поселение, д. 2-16 (четная сторона), ул. Ленина, д. 1-67, д. 68-78 (четная сторона), ул. Нагорная, д. 1-25 (нечетная сторона), ул. Первомайская, д. 30а, д. 71а, ул. Степана Разина, д. 1-27, д. 28-48 (четная сторона), ул. Центральная, д. 3, д. 26-30 (четная сторона), ул. Рабочая, д. 1-13 (нечетная сторона), ул. Центральная, д. 2-22, д. 32-48 (четная сторона), ул. Кооперативная, д. 87, ул. Красное поселение, д. 3-31 (нечетная сторона), ул. Молодежная, д. 1-55, ул. Октябрьская, д. 1-10, ул. Первомайская, д. 1-80, ул. Рабочая, д. 15-27 (нечетная сторона), ул. Строительная, д. 1-18, ул. Советская, д. 1-89, д. 92-116 (четная сторона), ул. Пролетарская, д. 1-35);
25.05.2023 с 09-00 до 16-00
Шигонский район
с. Камышенк
25.05.2023 с 09-00 до 17-00
Волжский район
с. Торновое
с. Новинки
с. Шелехметь
25.05.2023 с 10-00 до 14-00
Красноярский район
с. Молгачи (ул. Полевая, Гагарина, Титова, Молодежная, СДТ Сосновый Бор, СНТ Электрощит).
26.05.2023 с 10-00 до 14-00
Красноярский район
с. Молгачи (ул. Полевая, Гагарина, Титова, Молодежная, СДТ Сосновый Бор, СНТ Электрощит).
26.05.2023 с 11-00 до 17-00
Ставропольский район
с. Александровка (ул. Александровская, д. 12-20 (четная сторона), ул. Ленина, д. 29-70.)
В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети.
Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.
Информация о сроках проведения плановых ремонтных работ размещена по ссылке.
Филиал "Россети Волга" — "Самарские РС" приносит извинения за временные неудобства.
Последние комментарии
А все же аудит надо провести.
Аукцион по продаже 50% ООО "ГЭС-2" перенесен на 19 сентября
ООО «Левит» — получила разрешение Федеральной антимонопольной службы на покупку исторической электростанции в центре Москвы — ООО «ГЭС-2», наряду с другими компаниями. ОАО «Мосэнерго» выставило 50% ООО «ГЭС-2» на торги, которые пройдут 5 сентября 2014. Начальная цена — 878 млн руб., заявки принимались до 29 августа.
Ну почему журналисты ВСЕГДА... повторюсь ВСЕГДА когда пишут об электростанциях вместо фотографий фотоэлектрических станций (которые производят электроэнергию от энергии Солнца) тулят фотографии тепловых (которые нагревают теплоноситель)
СД ОАО "СамараЭнерго" одобрил привлечение денежных средств у ОАО "Газпромбанк" (проверяйте информацию которую печатаете). По условиям договора ставка составит не более ** % годовых.