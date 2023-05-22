99 пьяных водителей поймали в Самарской области за выходные

Три дня, 19 по 21 мая, в Самарской области проходили рейды ГИБДД. За это время автоинспекторы задержали 99 пьяных водителей. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Помимо этого, правоохранители остановили 30 человек, севших за руль без водительских удостоверений. 242 автомобилиста нарушили правила тонировки, а 80 — неправильно перевозили детей. Также 308 водителей не пользовались ремнями безопасности.

102 автомобилиста не пропустили пешеходов на переходах. Самих пешеходов поймали на нарушениях ПДД 122 раза.

Региональная Госавтоинспекция призывает каждого участника дорожного движения не терять бдительности и быть ответственными за свои действия.