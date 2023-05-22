Жителя Самарской области отправят под суд за третий выезд на "встречку", приведший к ДТП

В Сызранский городской суд отправили уголовное дело 26-летнего водителя "четырнадцатой", устроившего аварию, в которой он сам же и пострадал. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Мужчина начал обгон через сплошную линию разметки и столкнулся со встречным Renault. В результате водителя вазовской легковушки госпитализировали с травмами.

Во время оформления ДТП автоинспекторы выяснили, что мужчину уже дважды привлекали к административной ответственности за аналогичное нарушение — его оштрафовали и на год лишили водительских прав. Однако свое водительское удостоверение нарушитель не сдал. За это в отношении него возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 264.2 УК РФ ("Нарушение ПДД лицом, подвергнутым административному наказанию и лишенным права управления транспортными средствами").