Сотрудница администрации Самары не отчиталась о покупке дорогих авто и лишилась работы

Прокуратура Самары при проверке обнаружила коррупционные нарушения в департаменте градостроительства.
По данным надзорного ведомства, замруководителя управления департамента в справке о доходах, расходах, имуществе супруга за 2021 г. не указала сведения о покупке Toyota Camry за 2,3 млн руб. и Hyundai Santa Fe за 3 миллиона. Эти суммы значительно превышали совокупный доход семьи муниципальной служащей за три года.
После этого по инициативе прокуратуры женщину уволили в связи с утратой доверия.
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