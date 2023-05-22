Сотрудница администрации Самары не отчиталась о покупке дорогих авто и лишилась работы

Прокуратура Самары при проверке обнаружила коррупционные нарушения в департаменте градостроительства.

По данным надзорного ведомства, замруководителя управления департамента в справке о доходах, расходах, имуществе супруга за 2021 г. не указала сведения о покупке Toyota Camry за 2,3 млн руб. и Hyundai Santa Fe за 3 миллиона. Эти суммы значительно превышали совокупный доход семьи муниципальной служащей за три года.

После этого по инициативе прокуратуры женщину уволили в связи с утратой доверия.