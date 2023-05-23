16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Стало известно, кого уволили из депстроя Самары из-за покупки дорогих авто Диалог глав муниципальных образований с губернатором Дмитрием Азаровым прошел в открытой и конструктивной атмосфере Дмитрий Азаров принял участие в Совете муниципальных образований Самарской области Главой Красноармейского района избран Сергей Источников Начальник ГУ МВД России по Самарской области поздравил руководителей с присвоением званий

Муниципалитеты Власть и политика

Стало известно, кого уволили из депстроя Самары из-за покупки дорогих авто

САМАРА. 23 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 274
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Уволенной по требованию прокуратуры из департамента градостроительства Самары оказалась руководитель управления комплексного проектирования Наталья Дрезюля. Об этом сообщили источники Волга Ньюс.

Напомним, по данным прокуратуры, замруководителя управления департамента в справке о доходах, расходах, имуществе супруга за 2021 г. не указала сведения о покупке Toyota Camry за 2,3 млн руб. и Hyundai Santa Fe за три миллиона. Эти суммы значительно превышали совокупный доход семьи муниципальной служащей за три года. После этого по инициативе прокуратуры женщину уволили в связи с утратой доверия.

Наталья Дрезюля уже пополнила федеральный реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия. Согласно этому документу, Дрезюлю уволили 2 мая за то, что она нарушила ч. 5 ст. 15, ч. 2 ст. 27.1 ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации".

Чиновники строительной сферы 63 региона в последнее время все чаще интересуют силовиков. Так, в 2022 г. с поста главы департамента строительства Самары в связи с утратой доверия уволили Сергея Шанова. В отношении него также возбудили уголовное дело о растрате в связи с незаконными компенсациями из бюджета поездок в Дубай.

В мае 2023 г. от должности через суд отстранили министра строительства Самарской области Николая Плаксина. Его обвинили в превышении полномочий. Интерес силовиков к Плаксину появился после возбуждения уголовного дела в отношении теперь уже бывшего главы Государственной инспекции строительного надзора Самарской области Владимира Захарина и подчиненных последнего. По версии следствия, сотрудники ГИСН скрыли недочеты (например, несоответствие требованиям пожарной безопасности) при строительстве двух ДК. Дворцы культуры возводили по национальному проекту "Культура" в пос. Глушицкий Большечерниговского района и в с. Тимашево Кинель-Черкасского района.

Также в мае 2023 г. силовики задержали еще одного сотрудника ГИСН Андрея Калмыкова. По версии следствия, он скрыл нарушения при строительстве лыжероллерной трассы в рамках нацпроекта "Демография" для учебно-спортивного центра "Чайка" в Волжском районе Самарской области.

При этом строительство в Самаре не раз вызывало вопросы горожан. В частности, жители отмечают, что уже несколько лет в городе не могут договориться о регламентах охраны исторического поселения.

Гид потребителя

Последние комментарии

Наталья В 01 апреля 2022 06:12 В апреле мэрия Самары проведет аукцион по выбору подрядчика на строительство планетария

Какой планетарий?! Это сейчас так необходимо?! Постройте лучше бумажный завод или производство товаров для быта! Обновите аграрные комплексы региона дня поставки продуктов питания. Это и рабочие места , и прибыль и удешевление самих товаров.

Марина Костина 11 октября 2021 16:00 Глава Промышленного района ушел в отставку

Самый грязный район,Промышленном районе на остановке 13 микрорайон уже 15лет ведётся нелегальная торговля овощами, на площади Кирова по ул Победы на стороне промышленного района ведётся нелегальная торговля у подземного перехода и никому нет дела, что кругом антисанитария. Наведите порядок в Промышленном районе, как в Кировском.

Анастасия Фролова 04 октября 2018 11:31 Александр Палагичев сложил с себя полномочия председателя комитета по ЖКХ в гордуме Самары

Ребята, какой петербург? Речь шла только о снятии полномочий председателя. Высосали из пальца и раздули

Владимир Ваганов 16 августа 2018 15:04 Евгений Кришталь уходит с поста директора МАУ "Парки Самары"

Не иначе как в Росгвардия начала передел сфер влияния...

Дмитрий Лакоценин 21 июня 2018 06:14 Власти Самары получили право распоряжаться городскими лесопарками

Поле деятельности огромно,только в Кировском и Красноглинском от просек до 19 км и Управленческого.

Фото на сайте

Поездка Дмитрия Азарова в п. Воскресенка Волжского района

Поездка Дмитрия Азарова в п. Воскресенка Волжского района

Самарские депутаты ознакомились с работой лагерей дневного пребывания

Самарские депутаты ознакомились с работой лагерей дневного пребывания

Красноярский район поделился опытом лучших муниципальных практик

Красноярский район поделился опытом лучших муниципальных практик

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4