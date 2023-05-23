Стало известно, кого уволили из депстроя Самары из-за покупки дорогих авто

Уволенной по требованию прокуратуры из департамента градостроительства Самары оказалась руководитель управления комплексного проектирования Наталья Дрезюля. Об этом сообщили источники Волга Ньюс.

Напомним, по данным прокуратуры, замруководителя управления департамента в справке о доходах, расходах, имуществе супруга за 2021 г. не указала сведения о покупке Toyota Camry за 2,3 млн руб. и Hyundai Santa Fe за три миллиона. Эти суммы значительно превышали совокупный доход семьи муниципальной служащей за три года. После этого по инициативе прокуратуры женщину уволили в связи с утратой доверия.

Наталья Дрезюля уже пополнила федеральный реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия. Согласно этому документу, Дрезюлю уволили 2 мая за то, что она нарушила ч. 5 ст. 15, ч. 2 ст. 27.1 ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации".

Чиновники строительной сферы 63 региона в последнее время все чаще интересуют силовиков. Так, в 2022 г. с поста главы департамента строительства Самары в связи с утратой доверия уволили Сергея Шанова. В отношении него также возбудили уголовное дело о растрате в связи с незаконными компенсациями из бюджета поездок в Дубай.

В мае 2023 г. от должности через суд отстранили министра строительства Самарской области Николая Плаксина. Его обвинили в превышении полномочий. Интерес силовиков к Плаксину появился после возбуждения уголовного дела в отношении теперь уже бывшего главы Государственной инспекции строительного надзора Самарской области Владимира Захарина и подчиненных последнего. По версии следствия, сотрудники ГИСН скрыли недочеты (например, несоответствие требованиям пожарной безопасности) при строительстве двух ДК. Дворцы культуры возводили по национальному проекту "Культура" в пос. Глушицкий Большечерниговского района и в с. Тимашево Кинель-Черкасского района.

Также в мае 2023 г. силовики задержали еще одного сотрудника ГИСН Андрея Калмыкова. По версии следствия, он скрыл нарушения при строительстве лыжероллерной трассы в рамках нацпроекта "Демография" для учебно-спортивного центра "Чайка" в Волжском районе Самарской области.

При этом строительство в Самаре не раз вызывало вопросы горожан. В частности, жители отмечают, что уже несколько лет в городе не могут договориться о регламентах охраны исторического поселения.