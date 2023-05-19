Николая Плаксина отстранили от должности министра строительства

Суд Октябрьского района отстранил от должности министра строительства Самарской области Николая Плаксина. Об этом попросил следователь.
"Ходатайство следователя о временном отстранении от должности министра строительства Самарской области Николая Плаксина рассмотрела судья Мария Патютько. Она удовлетворила просьбу следствия", - рассказали в суде.
Напомним, Николай Плаксин был задержан в качестве подозреваемого в превышении должностных полномочий, повлекшем тяжкие последствия (ч. 3 ст. 186 УК РФ), и на два месяца отправлен в СИЗО.
Интерес силовиков к Плаксину появился после возбуждения уголовного дела в отношении теперь уже бывшего главы Государственной инспекции строительного надзора Самарской области Владимира Захарина. Захарина и нескольких его подчиненных "взяли" сотрудники ФСБ 11 мая 2022 года. Позже в отношении главы ГИСН возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий").
По версии следствия, сотрудники ГИСН скрыли недочеты (например, несоответствие требованиям пожарной безопасности) при строительстве двух ДК. Дворцы культуры возводили по национальному проекту "Культура" в пос. Глушицкий Большечерниговского района и в с. Тимашево Кинель-Черкасского района. Исполнителем работ по обоим контрактам выступало самарское ООО "Тет А Тет М" Людмилы Фельдблит.
Далее материалы в отношении министра строительства Николая Плаксина были выделены в отдельное производство. Плаксина также задержали сотрудники УФСБ по Самарской области, расследованием занимаются работники ГСУ ГУ МВД по Самарской области.
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Во время моратория на проверки это важно...
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