Проект объединенной зоны охраны исторического поселения Самара могут отправить на новую госэкспертизу

Проект объединенной зоны охраны исторического поселения Самара получил множество замечаний и предложений профессионального сообщества из-за чего может быть отправлен на новый круг согласований, пишет "Самарское обозрение".

Самарская региональная организация Союза архитекторов России посчитала проект сырым, а привлеченные эксперты указали на ряд серьезных противоречий с действующим законодательством. Как стало известно "СО", сводка этих замечаний и предложений уже направлена авторам проекта. В случае если потребуется вносить серьезные правки, а именно на их необходимость указали архитекторы и эксперты, проект опять отправят на госэкспертизу. В этом случае процесс исправления и согласования может затянуться на годы. Если же документ примут с минимальными редакционными правками, то, по мнению экспертов, дальше можно прогнозировать различные правовые коллизии при его применении, вплоть до опротестования в суде.

Напомним, в декабре 2019 года Самару наделили статусом исторического поселения. Границы поселения установили в черте улиц Засекина, Набережной Самары, Арцыбушевской, Льва Толстого, Буянова, Чкалова, Самарской и набережной реки Волги. Вслед за этим должны были разработать несколько важных документов, которые бы регулировали градостроительную деятельность. Они должны помочь дальнейшему развитию исторического центра и сохранению его облика.

Так, правительство должно утвердить объединенную зону охраны объектов культурного наследия (ОКН), градостроительные регламенты и список ценных градоформирующих объектов (ЦГФО). Но процесс разработки необходимой документации затянулся на несколько лет.

22 декабря 2022 г. государственная историко-культурная экспертиза дала положительное заключение по проекту объединенной зоны охраны. Вскоре после этого содержание проекта было официально обнародовано, были назначены общественные обсуждения по нему, которые завершились 27 января 2023 года.

17 января врио руководителя управления государственной охраны объектов культурного наследия (УГООКН) Самарской области Иван Стафеев провел обсуждение проекта с профессиональным сообществом архитекторов. На встрече договорились, что архитекторы оформят свои замечания и предложения по проекту в письменном виде и направят их в УГООКН.

В документе, подготовленном и направленном Самарской региональной организацией Союза архитекторов России, указано достаточно большое количество замечаний. "При обсуждении проекта экспертное архитектурное сообщество проявило большую активность. И многие замечания к экспертному заключению и проекту говорят о существенных недостатках, присутствующих в положениях проекта", — говорится в адресованном управлению Ивана Стафеева документе.

Архитекторы в своем письме перечисляют 14 основных замечаний общего характера. По их мнению, необходимо рекомендовать министерству строительства Самарской области выдавать разрешение на строительство в исторической зоне только по проектам, имеющим положительное заключение экспертного совета с участием представителей всех заинтересованных сторон процесса реконструкции исторического центра.

Также специалисты союза архитекторов считают, что данный проект не может способствовать развитию исторической части города и привлечению туда инвесторов. "Реконструкция и новое строительство в этой части города — острая социальная проблема уже много лет. Данный проект не увязан с будущей перспективой застройки кварталов и не дает прогноза экономической привлекательности для инвесторов в строительстве жилья и объектов соцкультбыта (СКБ) этой части города. Сложность инженерного обеспечения (сетей), снос строений, отселение жильцов, реконструкция существующих зданий в комплексе предлагаемой этажности и охранных зон приведут к значительному удорожанию квадратного метра нового жилья. Потенциальный инвестор, просчитав экономику затрат, не придет в эти кварталы со строительством. Этот процесс наблюдается уже многие годы. Социальная проблема комфортного проживания горожан в этих районах не находит решения до сих пор", — констатируется в обращении архитекторов.

Кроме того, региональный союз архитекторов обращает внимание на соотношение охранной зоны и зоны регулирования застройки (примерно 45% на 55%). Специалисты предлагают с целью либерализации существующего положения зону охраны распространить на территорию, не большую 20% объединенной охранной зоны (ООЗ).

Еще одно замечание, как пишет "СО", касается регламентов по высотным параметрам. "Они сильно занижены и не учитывают градостроительную реальность, в которой застройка последних ста лет превалирует на большинстве территорий зоны. Большинство высотных параметров требует увеличения на 10 м, и нигде не должны быть ниже 15 м", — указано в письме союза архитекторов.

Там подчеркивается также, что в случае ЦГФО ошибочно прописан термин "сохранение", который практически приравнивает их к объектам культурного наследия. "Его необходимо исключить и позволить изменение параметров объекта при реконструкции и новом строительстве, но не более чем на оговоренный процент. Сам список ЦГФО следует сократить как минимум в три раза", — убеждены архитекторы союза.

В тексте присутствует еще множество замечаний к проекту. В целом, по мнению специалистов, "проект объединенной зоны охраны объектов культурного наследия в границах исторического поселения "Город Самара" акт государственной историко-культурной экспертизы не соответствуют требованиям действующего законодательства и подлежат доработке".

Как прокомментировал "СО" врио руководителя УГООКН Самарской области Иван Стафеев, сейчас сводка этих замечаний и предложений направлена проектировщикам — авторам проекта объединенной зоны охраны, которые должны проанализировать поступившие материалы. "В случае если некоторые замечания и предложения могут быть учтены, существуют два сценария. Первый — это замечания, касающиеся технических ошибок. Они устраняются без дополнительной экспертизы. Второй — замечания, касающиеся возможных правок координатного описания, изменения зон, изменения их регламентов. Во втором случае потребуется повторное прохождение историко-культурной экспертизы. В случае корректировки документа с учетом второго вида замечаний нужны будут повторные общественные обсуждения", — пояснил Иван Стафеев.