Стартовал первый поток образовательной программы "Мастер управления цифровым развитием компании" от ВСК на базе РАНХиГС

С 19 мая в Российской академии народного хозяйства и госслужбы при Президенте России (РАНХиГС) стартует первый курс обучения "Мастер управления цифровым развитием компании", который продлится до 8 июня 2024 года. Программа организована на базе кафедры, открытой в начале года Страховым Домом ВСК.
В первом потоке слушателей курса будут как сами сотрудники ВСК, планирующие повышение собственной квалификации — директора и заместители директоров филиалов, руководители подразделений, — так и менеджеры из других компаний и отраслей. Всего 26 слушателей из разных городов страны — Твери, Казани, Ульяновска, Санкт-Петербурга, Тамбова, Орла, Хабаровска, Рязани, Самары, Калуги, Кемерова и Москвы.
Занятия в рамках образовательной программы "Мастер управления цифровым развитием компании — Specialized Master of Management (SMM)" будут проводить топ-менеджеры Страхового Дома ВСК и преподаватели РАНХиГС, а также приглашенные эксперты — руководители крупных российских компаний.
Курс включает в себя как серию лекций, так и бизнес-симуляции, тренинги, интерактивные семинары, мастер-классы, референс-визиты, case-study (методика, которая базируется на разборе различных реальных проблемных ситуаций для бизнеса), которые будут проходить как очно, так и в режиме онлайн. В конце обучения слушатели должны будут защитить выпускную квалификационную работу. Для подготовки итогового исследовательского проекта слушатели смогут объединяться в группы.
"Интеграция лучших практик бизнеса ВСК с академической экспертизой РАНХиГС позволит слушателям курса получить действительно полезные навыки, расширить собственные компетенции, изучить теорию, а также получить реальный практический опыт. ВСК — один из лидеров цифровой трансформации среди финансовых компаний, мы активно внедряем интеллектуальные системы принятия решений, машинное обучение, искусственный интеллект (ИИ) во внутренние бизнес-процессы и клиентские продукты. Опыт компании, безусловно, будет полезен слушателям программы, в дальнейшем они смогут успешно применять полученные знания на практике", — отмечает Александр Тарновский, Генеральный директор Страхового Дома ВСК.
Последние комментарии
Где были надзорные и согласующие органы? Почему нет возбуждений по данному вопросу? Опять крышуют мошенничество?
Жаль конечно! Банкротство можно избежать и тем более избежать запросто, если показатели рентабельности повысить раз в десяток, т.е. выйти на уровень 30-40%. Нужно снизить издержки на микроклимат, электроэнергию, а для этого нужно поставить на территории птицефабрики оборудование по безотходной переработке безопасным экологическим способом углеродсодержащих отходов требуемой производительностью. Например переработка 25 тонн ТБО, подстилочного помета по сухому веществу выдаст электроэнергии 80 Мвт, это не считая тепловой энергии в том же количестве. Можно сделать птицефабрику абсолютно экологически безопасной для окружающей среды, не будет даже6 запаха.
В данном здании находится Управление по вопросам миграции ГяуМВД России по Самарской области
Значит слушания это фикция
лучше оплатить один раз пакет для ведения бизнеса,который возьмет на себя часть работы по организации