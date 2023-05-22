Мстительный пешеход из Самарской области поджег BMW, который не пропустил его

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В Жигулевске отправили в суд уголовное дело 31-летнего неоднократно судимого безработного мужчины. Его обвиняют в поджоге. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.