В Жигулевске отправили в суд уголовное дело 31-летнего неоднократно судимого безработного мужчины. Его обвиняют в поджоге. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.
По версии следствия, в августе 2022 г. местный житель затаил обиду на водителя BMW, который не пропустил его. Мужчина шел пешком, а из-за действий автомобилиста упал.
Чтобы отомстить, обвиняемый нашел подельника, купил балаклавы, костюмы и перчатки, взял горючую жидкость. Ночью сообщники подожгли иномарку. Ущерб достиг 967 тыс. рублей.
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а ничего, что этому человеку, ведущему "асоциальный образ жизни", отрезали газ за неуплату, и он просто вынужден был обогреваться подспудными средствами? поэтому привлекать нужно тех, кто отрезал ему газ кстати, незаконно
Добрый день! Как называется организация? Надеюсь не " мебель март".
УК России ст. 109 «Причинение смерти по неосторожности» и УК РФ ст. 258 «Незаконная охота».
Любопытный критерии, предъявляемые мэром Тольятти Ренцем при наборе "своей команды"! Или Ренц тоже такой?
если сигнатура сбоя тогда применить протокол выделения состава на подгруппу соединенную с базой данных смуглых таможенного реестра для компенсации недостающих видеоданных собственной информационной системы в конкретном регионе за номером 063