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Авиационно-космический комплекс Машиностроение

Китайский ученый разработал в Самаре программу для эффективного управления спутниками при освоении Луны

САМАРА. 23 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Молодой китайский ученый Ду Чунжуй разработал в Самарском университете им. Королева — вузе-участнике национального проекта "Наука и университеты" — программный комплекс для эффективного управления спутниками в окололунном пространстве. Разработка пригодится в перспективе при освоении Луны — для обеспечения полноценной работы будущей Лунной космической станции и создания на Луне спутниковых систем связи, навигации и мониторинга. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

В Самарском университете им. Королева Ду Чунжуй окончил аспирантуру и в этом году успешно защитил диссертацию на соискание учёной степени кандидата технических наук перед диссертационным советом университета. В дальнейшем он намерен вести научную и преподавательскую деятельность в одном из университетов Китая.

"В настоящее время многими странами разрабатывается концепция лунной космической станции — ЛКС. Такая станция может использоваться в качестве базовой платформы для исследования Луны, других планет, а также для изучения проблем, которые могут возникать при долгосрочных полетах человека в дальний космос. Для работы станции и проведения исследовательских миссий на самой Луне, безусловно, потребуются обслуживающие космические аппараты — спутники, которые будут выполнять задачи связи, разведки, мониторинга и навигации, — рассказал автор проекта Ду Чунжуй. — Разработанная мною программа позволит эффективно управлять движением таких космических аппаратов в окололунном пространстве, рассчитывая оптимальные варианты их перемещения между различными орбитами. Методики выбора оптимального управления, разработанные мною совместно с моим научным руководителем, уменьшат необходимость в дополнительных запусках электроракетных двигателей для коррекции орбиты, а это значит, что запасов топлива на борту космических аппаратов будет хватать на более продолжительную эксплуатацию аппаратов и время активной работы спутниковой системы увеличится".

Как отметил ученый, с помощью программы можно будет более оперативно менять рабочие орбиты спутников в зависимости от возникающих задач — например, если возникнет необходимость срочно обследовать какой-то район Луны, который ранее не входил в зону покрытия того или иного спутника, или же понадобится обеспечить этот район устойчивой связью и сигналами навигации в связи с отправкой туда, например, лунной экспедиции.

Программа автоматически рассчитывает параметры закона управления для перемещения космических аппаратов, учитывая множество данных — массу спутника, траекторию движения, вид текущей и будущей орбиты, гравитационное влияние Луны и Земли и т. д. Типы орбит, которые можно выбрать и рассчитать, самые разные — начиная от простой эллиптической и заканчивая орбитой, напоминающей движение крыльев бабочки, она так и называется — орбита баттерфляй ("бабочка" по-английски).

Важная научная и практическая новизна проекта Ду Чунжуя состоит в том, что программа рассчитывает полеты спутников не вокруг Луны, а около нее — в окололунном пространстве, вокруг так называемых точек Лагранжа, или точек либрации. В этих особых точках космического пространства различные физические силы так компенсируют взаимное воздействие друг на друга, что небольшой объект, очутившийся в такой точке, оказывается как бы в гравитационной "невесомости" или гравитационном равновесии — его не притягивает, не влечет ни к одному из двух массивных вращающихся небесных тел, под чье влияние он, казалось бы, попал (например, пары Земля и Луна или Земля и Солнце). Но на этом "чудеса" точек Лагранжа не заканчиваются. Как установили ученые, если по орбитам вокруг этих точек запустить космические аппараты, то траектории их движения будут весьма устойчивыми и мало подверженными внешнему влиянию, то есть, будут надежными и стабильными.

Всего на каждую систему вращающейся пары небесных тел приходится по пять точек либрации. Программа китайского ученого рассчитывает орбиты для двух точек, наиболее важных при будущем освоении Луны — это точки с лаконичными названиями L1 и L2 в системе Земля — Луна. Точка L1 находится между Землей и Луной и, по общему мнению большинства космических исследователей, является идеальным местом для размещения Лунной космической станции. Точка L2 находится за обратной стороной Луны, и на орбитах вокруг этой точки можно разместить спутники, которые будут помогать осваивать эту невидимую с Земли часть Луны. Кстати, еще в 2018 году Китай разместил в точке L2 свой спутник-ретранслятор "Цюэцяо", обеспечивший связью лунную станцию "Чанъэ-4".

"Раньше никто не делал подобных программ для расчета перемещений между различными орбитами вокруг точек Лагранжа, в этом главная новизна данного проекта. Дело в том, что орбиты вокруг точек Лагранжа гораздо более устойчивы, стабильны и надежны, и для размещения спутниковых группировок в окололунном пространстве лучше использовать их, чем нестабильные орбиты вокруг Луны. Причина в гравитационных аномалиях Луны — геометрически она так сильно отличается от симметричной сферической формы, что орбитальное движение на низких окололунных орбитах является нестабильным. У спутника, летающего вокруг Луны, траектория движения будет постоянно искажаться, придется то и дело включать двигатели, чтобы скорректировать орбиту, то есть, топливо и срок работы такого спутника закончатся гораздо быстрее, чем, скажем, у его околоземного "коллеги". Стабильные орбиты вокруг точек Лагранжа лишены таких недостатков, и я даже думаю, что в будущем нас, возможно, ожидает соперничество за использование орбит у этих точек как за весьма важные, но пространственно ограниченные локации космического пространства", — отметила научный руководитель Ду Чунжуя, заведующая кафедрой динамики полета и систем управления Самарского университета им. Королёва Ольга Старинова.

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