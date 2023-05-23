Россиянка, прилетевшая из Антальи, пыталась незаконно ввезти 2,8 млн рублей

В самарском аэропорту Курумоч задержали женщину, которая пыталась вывезти крупную сумму без декларирования. Об этом сообщает пресс-служба Самарской таможни.

Во время таможенного контроля остановили гражданку России, которая пыталась провезти через границу более 30 тыс. евро, $2211 и 137 турецких лир. Задержанная прилетела из Антальи и следовала через "зеленый" коридор. Общая сумма незаконно перемещаемых средств составила более 2,8 млн рублей.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 200.1 УК РФ ("Незаконное перемещение через таможенную границу ЕАЭС наличных денег в крупном размере").