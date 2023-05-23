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Лидера группы "Звери" сняли во время потасовки в самарском баре

САМАРА. 23 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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На федеральных каналах разлетелось видео, где лидер группы "Звери" Роман Билык заснят в самарском баре "8bit", предположительно, в состоянии алкогольного опьянения. Певца вытаскивают из помещения на улицу, а он в это время кричит неким оппонентам: "Пойдем выйдем".

Одни очевидцы утверждают, что Рома кидался стульями. Другие же защищают кумира и рассказывают, что конфликт спровоцировал не он, а местные пьяные посетители. Якобы Рому узнали, стали навязчиво к нему приставать, в итоге завязалась потасовка. На официальном сайте группы "Звери" еще не было каких-либо сообщений об этом случае.

Источники Волга Ньюс в полиции сообщили, что пока никаких заявлений по этому инциденту правоохранителям не поступало.

23 мая у группы "Звери" концерт в ССК "Дворец спорта им. В.Высоцкого" в Самаре. Цена билетов от 350 до 6000 рублей.

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