Дмитрий Азаров обсудил с зампредом правления ВТБ развитие проекта "Карта жителя Самарской области"

Вопросы развития проекта "Карта жителя Самарской области" Дмитрий Азаров обсудил с Анатолием Печатниковым, заместителем президента - председателя правления ВТБ. По словам Печатникова, до конца года банк планирует нарастить число эмитированных карт жителя до 150 тысяч.
ВТБ является одним из банков-партнеров проекта "Карта жителя Самарской области", который реализуется региональным департаментом информационных технологий и связи совместно с платежной системой "Мир". Сегодня во время открытия нового сервисного центра ВТБ карта жителя была вручена стотысячному клиенту. Им стала жительница Самары Екатерина Рогачева.
Она рассказала, что впервые услышала о Карте жителя Самарской области на работе от коллег. Заинтересовавшись и узнав подробнее о проекте, решила, что хочет стать обладателем Карты жителя Самарской области.
"Считаю, это очень хороший проект, потому что карта включает в себя много разных функций, чтобы все было в одном месте. Это еще и дебетовая карта, то есть я могу оплачивать покупки, плюс использовать ее для оплаты проезда в общественном транспорте, есть кэшбеки и баллы, что позволяет экономить денежные средства. Я люблю ходить в театр, а карта позволяет получить скидки на покупку билетов. Еще есть такая удобная функция - использовать карту как ключ домофона. То есть она универсальная", - поделилась Екатерина.
"Мы активно поддерживаем региональные инициативы по дополнению функционала карты социально значимыми небанковскими продуктами и услугами, которые упрощают клиентам жизнь в городской среде и направлены на социальную поддержку льготных категорий населения. Проект стал популярным в регионе, поэтому до конца года мы рассчитываем увеличить портфель выпущенных карт почти вдвое - до 150 тысяч", - прокомментировал Анатолий Печатников.
"Несколько лет назад в ходе своего Послания я как раз предложил такую карту разработать. Это очень интересный, сложносочиненный продукт, и здесь очень важно было заручиться поддержкой надежных партнеров. Сегодня три банка являются партнерами по Карте жителя Самарской области, более 80% карт выдано как раз в сотрудничестве с ВТБ", - сказал губернатор.
Дмитрий Азаров выразил уверенность в том, что дополнительные сервисы будут повышать интерес жителей к проекту: "Еще раз хочу привлечь внимание жителей Самарской области к этому продукту. Он позволяет комфортно и быстро получать государственные услуги в электронном виде, в нем имеется целый ряд преимуществ по бонусам, скидкам. Также он работает как социальная карта. Сервисы здесь будут догружаться, мы это тоже обсуждаем. Уверен, что это будет повышать интерес к карте. И каждый обладатель такой карты будет иметь очевидную выгоду при ее использовании".
Напомним, карта жителя Самарской области способна совместить в себе функционал банковской, транспортной карты, полиса ОМС, а также стать копилкой для бонусов и кешбэка от более 200 партнеров проекта. Карту жителя можно использовать и как средство доступа к государственным электронным сервисам через интернет-портал card.samregion.ru.
Выпускается и обслуживается карта бесплатно, получить ее могут все желающие, начиная с 14 лет (до 18 лет необходимо согласие родителей или опекунов). Из документов понадобятся только паспорт, полис ОМС и СНИЛС.
Также на встрече обсуждались вопросы расширения ипотечной программы банка. Как отмечает управляющий ВТБ в Самарской области Максим Папков, по итогам первых четырех месяцев года продажи ипотеки достигли уровня пиковых значений 2021 года. Влияние на этот процесс оказали стабилизация рынка, продление госпрограмм и льготные программы поддержки федерального и регионального уровня.
Рабочая встреча Дмитрия Азарова и Анатолия Печатникова состоялась в Самаре, на площадке нового сервисного центра ВТБ - крупнейшего в сети банка. Выход центра на полную проектную мощность в ближайшем будущем позволит создать порядка 1300 рабочих мест.
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