ХК "Лада" подписал нападающего Никиту Аноховского

Хоккейный клуб "Лада" заключил односторонний контракт на два сезона с нападающим Никитой Аноховским.
Аноховский в сезоне 2022/23 в 49 матчах регулярного чемпионата набрал 41 (22+19) очко, став лучшим бомбардиром и снайпером тольяттинской команды. В 7 матчах плей-офф Никита отдал две результативные передачи.
Последние комментарии
Когда же нам, обычным работягам, выплатят долги? Мне уже 9 лет не могут выплатить долг, и всем пофиг. Нам что, всем в футболисты переквалифицироваться?А кто работать будет?
интересно
Замечательное дело, одно из немногих, что удалось на все 100!
Дворовые собираются из ненужных игроков?
Ну всё! Дядя Коля теперь и хоккей развалит вслед за футболом и баскетболом!