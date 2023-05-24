В Сызрани разыскивают водителя, в чьем автобусе упала пассажирка

Сызранские полицейские разыскивают водителя белого автобуса № 134. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

16 мая, в 6:50, в районе остановки в напротив дома № 42 по ул. Смирнова 53-летняя женщина упала в этом автобусе. Она не успела сесть, когда автомобиль поехал. Позже пострадавшая обратилась в больницу.

Теперь водителя разыскивают. Его могут наказать за оставление места ДТП.

Очевидцев происшествия или всех, обладающих какой-либо информацией, полицейские просят позвонить в дежурную часть МУ МВД России "Сызранское": 8(8464) 33-38-66 или 102 (с мобильного) или обратиться по адресу: Сызрань, ул. Кирова, 50, каб. 13.