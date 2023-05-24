Студенты Самарского музучилища представят проект "Великая китайская стена"

Студенты Самарского музыкального училища представят музыкальное произведение "Великая китайская стена". Оно приурочено к стартующему 29 мая международному российско-китайскому проекту: "Знаки и символы".
Прежде чем приступить к написанию партитур, была записана студийная версия произведения, которая была разослана во все институты Конфуция, работающие в России, несколько китайских университетов и Общество российско-китайской дружбы (Москва). Это было важно для того, чтобы определить соответствие произведения культурному китайскому коду. После того как были получены положительные отзывы на произведение, Самарское музыкальное училище приступило к написанию партитур.
Проект имеет оригинальную экспериментальную концепцию. Для него самарским композитором Владимиром Резниковым написано несколько музыкальных произведений, в которых присутствует смешение китайского культурного кода с русским, африканским и европейским.
Будущая программа будет состоять из произведений: "Великая китайская стена", "Ручей Дзиньбяньси" (Каньон "Золотой кнут"), "Набег", "Тянгунь" ("Небесный дворец"), "Пилигрим", "Город Пекин", "Китайская колыбельная".
"Для исполнения произведения "Великая китайская стена" специально выбраны именно студенты, а не матерые профессиональные музыканты. Потому что главное, чтобы проект заложил возможности для будущих международных коллабораций студентов, которые являются носителями различных культурных кодов", - поясняют инициаторы проекта.
В сентябре для учебы в Самарский филиал Московского государственного педагогического университета приезжают студенты из Китая. Также группа студентов из Самары отправится на учебу в Китай на один год. В сентябре состоится встреча российских и китайских студентов, которые смогут принять участие в проекте. На следующем этапе в проект будут приглашены студенты из Африки.
Премьера состоится 29 мая в здании Самарского музыкального училища (ул. Куйбышева, 102) в 14:00.
Последние комментарии
"Напор и мощь игры виолончелиста великолепно сочетались с нежной, прозрачной и легкой манерой органистки." Вот-вот. Ощущение было, что день рождения виолончели, а не органа.
Молодцы!
Так ведь такие люди как Куликов делают своё дело не требуя награды а от души!!! И наша с вами положительная оценка его трудов и поддержка - для него самая высокая награда!!!
Я служил в Самаре. Судьба военного - известна. Всегда с интересом и радостью смотрю на выступления Михаила Щербакова, я "Венгерский танец" № 5 в Москве всегда слушаю только в исполнении оркестра под руководством Михаила Щербакова. Разумеется, по интернету. Какое вдохновение, какая самоотверженность, и как это все красиво! МАЭСТРО, примите слова благодарности от благодарного Вашего слушателя - полковника Воздушно-десантных войск, ветерана боевых действий в Афганистане, члена Союза писателей России, и просто Вашего почитателя. Кстати, я окончил музыкальную школу по классу баяна - перед поступлением в Московское суворовское военное училище в 1970 году. Думал, музыка - это в прошлом. Играл немного на фортепиано, на аккордеоне, умею любую мелодию сыграть "на слух". А в Афганистане, когда гибли друзья, когда всем было не очень, у нас в палатке появился баян... Вы знаете, какое это было чудо? МАЭСТРО! Я Вам признателен за Ваше подвижничество в творчестве, за Вашу экспрессию, за... За, и за... Александр Колотило, кстати, по фамилии матери - Щербаков... Велика Русь - а Щербаковых еще больше... Шутка. Добра Вам, МАЭСТРО, удачи, творческой, и просто удачи. Радуйте нас! Радуйте своим творчеством! А мы так рады слышать оркестр под Вашим руководством!
Молодцы! Успехов коллективу!