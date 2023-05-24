Студенты Самарского музучилища представят проект "Великая китайская стена"

Студенты Самарского музыкального училища представят музыкальное произведение "Великая китайская стена". Оно приурочено к стартующему 29 мая международному российско-китайскому проекту: "Знаки и символы".

Прежде чем приступить к написанию партитур, была записана студийная версия произведения, которая была разослана во все институты Конфуция, работающие в России, несколько китайских университетов и Общество российско-китайской дружбы (Москва). Это было важно для того, чтобы определить соответствие произведения культурному китайскому коду. После того как были получены положительные отзывы на произведение, Самарское музыкальное училище приступило к написанию партитур.

Проект имеет оригинальную экспериментальную концепцию. Для него самарским композитором Владимиром Резниковым написано несколько музыкальных произведений, в которых присутствует смешение китайского культурного кода с русским, африканским и европейским.

Будущая программа будет состоять из произведений: "Великая китайская стена", "Ручей Дзиньбяньси" (Каньон "Золотой кнут"), "Набег", "Тянгунь" ("Небесный дворец"), "Пилигрим", "Город Пекин", "Китайская колыбельная".

"Для исполнения произведения "Великая китайская стена" специально выбраны именно студенты, а не матерые профессиональные музыканты. Потому что главное, чтобы проект заложил возможности для будущих международных коллабораций студентов, которые являются носителями различных культурных кодов", - поясняют инициаторы проекта.

В сентябре для учебы в Самарский филиал Московского государственного педагогического университета приезжают студенты из Китая. Также группа студентов из Самары отправится на учебу в Китай на один год. В сентябре состоится встреча российских и китайских студентов, которые смогут принять участие в проекте. На следующем этапе в проект будут приглашены студенты из Африки.

Премьера состоится 29 мая в здании Самарского музыкального училища (ул. Куйбышева, 102) в 14:00.