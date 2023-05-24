В Самаре отметят чувашский национальный праздник "Акатуй"

В субботу, 27 мая, в 11:00, в самарском Доме дружбы народов (ул. Воронежская, 9) пройдет чувашский национальный праздник "Акатуй" (0+).
"Акатуй" — самый важный праздник чувашей. Он пришел из глубины веков и посвящен окончанию весеннего сева. Красивый национальный обряд воспитывал любовь к родной земле и нелегкому крестьянскому труду. В переводе "ака" означает сев, "туй" — свадьба. Главными "персонажами" на этой символической свадьбе являются соха и земля, "повенчавшиеся" во время весеннего сева. Праздник призван хранить древние традиции, объединять людей всех возрастов и профессий. Чуваши в этот день собирались для того, чтобы поздравить друг друга с приходом лета, встать в общий хоровод и спеть любимые песни. Мужчины устраивали спортивные соревнования: керешу (борьба на поясах), бег, скачки. Девушки должны были вышить к празднику полотенце. Потом выбиралось самое красивое, оно и становилось знаменем праздника "Акатуй", а остальные дарили победителям состязаний.
В Самаре чувашский национальный праздник "Акатуй" проводят ежегодно. В мероприятии принимают участие чувашские коллективы художественной самодеятельности.
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Как достаточно просто узнать саентолога по комментарию. В статье нет "языка вражды", но, я понимаю, что представители культов обычно нетерпимы к критике или иронии. В этом материале я следовал мысли французского историка Шарля Дюкло "Когда умные и честные люди действуют заодно, глупцы и мошенники отступают".
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