В Международный день пропавших детей в Самарской области откроется арт-объект "Помочь ей можешь только ты"

В четверг, 25 мая, в Международный день пропавших детей, Самарская область присоединится к федеральной акции добровольческого поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт". В этот день в Самаре на фасаде здания по ул. Урицкого, 30 художники-монументалисты нанесут изображение большой стрелки с фразой "Помочь ей можешь только ты".

Стрелка будет указывать на фигуру маленькой одинокой девочки. Концептуально арт-объект призван напомнить, что помочь ребенку, попавшему в беду, может каждый из нас, но если именно мы пройдем мимо, вполне возможно, что ему не поможет никто. Идею подсказал недавний поиск в Пензе - потерявшийся трехлетний ребенок прошел полтора километра по людным улицам, но никто из прохожих его так и не остановил.

Открытие арт-объектов в крупных городах России является продолжением акции 2022 года "Не проходи мимо". Тогда добровольцы отряда "ЛизаАлерт" обращались к прохожим на оживленных улицах, площадях, парках и выставочных площадках. С помощью текстов, фото- и видеоматериалов они показывали, как часто за повседневными заботами мы упускаем момент, когда можно помочь и спасти.

В этот же день, 25 мая, на медиаэкранах на склоне площади Славы в Самаре будет транслироваться тематическая фотовыставка, подготовленная специалистами самарского центра поиска пропавших людей.

Самарская область - один из ведущих в стране регионов по развитию добровольчества. Огромная работа ведется, в том числе, и во взаимодействии с отрядом "ЛизаАлерт". Именно в Самаре 5 лет назад открылся первый в России региональный ресурсный центр по обучению добровольцев и волонтеров поиску пропавших людей. Открыли центр и дали старт первым учебно-тренировочным сборам Глава региона Дмитрий Азаров и директор московского центра поиска пропавших людей, руководитель поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт" Григорий Сергеев. Акция 2023 года "Помочь ей можешь только ты" проходит при участии АНО "Центр поиска пропавших людей" Самарской области, правительства региона. администрации Самары, волонтеров, меценатов.

"Мы уверены: даже если полностью решить проблему пропажи детей невозможно, в наших силах сделать так, чтобы трагически заканчивающихся поисков было значительно меньше. Для этого нужно не так уж много - только внимание и неравнодушие каждого взрослого человека. Мы стараемся говорить об этом как можно чаще и как можно громче, чтобы общество услышало наш призыв. Помочь ребёнку в беде можем только мы. Чужих детей не бывает!" - считает директор "Центр поиска пропавших людей" Самарской области Владимир Рябов.

Добровольческий поисково-спасательный отряд "ЛизаАлерт" появился в октябре 2010 года. Отряд занимается поиском пропавших людей в лесу и в городе. Все поисковые мероприятия организуются силами добровольцев "ЛизаАлерт" на безвозмездной основе. Сегодня отряд насчитывает более 30 тыс. человек и представлен в 64 регионах Российской Федерации. В отряде 25 направлений, чья деятельность ориентирована на максимально эффективное реагирование по каждой заявке на поиск, в том числе: координаторы, инфорги, связисты, картографы, кинологи, регистраторы, беспилотная авиация и другие.

За 12 лет при участии отряда были найдены живыми более 143 тыс. человек, всего за это время было принято и отработано более 197 тыс. заявок, найдены более 168 тыс. человек. Присоединиться к отряду может любой желающий старше 18 лет.

За появлением новых поисков можно следить на форуме сайта www.lizaalert.org или подписавшись на бесплатную смс-рассылку на lizaalert.beeline.ru. Заявки на поиск, свидетельства и предложения о помощи круглосуточно и бесплатно принимаются операторами горячей линии "ЛизаАлерт" по номеру 8(800)700-54-52.