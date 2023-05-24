В Самаре прошло заседание региональной научно-практической конференции "Судьба России - моя судьба"

В среду, 24 мая, в Самарском академическом театре оперы и балета имени Д. Д. Шостаковича в рамках мероприятий, посвященных Дню славянской письменности и культуры, состоялось заключительное пленарное заседание региональной научно-практической конференция "Судьба России - моя судьба".

В нем приняли участие заместитель председателя правительства Самарской области Александр Фетисов, депутат Самарской губернской думы Марина Антимонова, архимандрит Вениамин (Алексей Лабутин), протоиерей Евгений Зеленцов, протоиерей Максим Кокарев, а также студенты, воспитанники кадетских и казачьих корпусов, педагоги и старшеклассники, участники специальной военной операции.

Свое обращение в адрес жителей Самарской области по случаю Дня славянской письменности и культуры направил губернатор Дмитрий Азаров: "В сегодняшней сложной геополитической обстановке, санкционной войны, объявленной России коллективным Западом, агрессивных попыток отменить нашу многонациональную культуру, веру, все, что для нас дорого и свято, этот праздник особенно важен и значим. Отдавая дань уважения создателям азбуки святым равноапостольным Кириллу и Мефодию, почитая их как величайших просветителей древности, мы тем самым подчеркиваем, что и в современном мире наша страна остается оплотом вековых традиционных ценностей и обычаев наших предков, хранительницей сокровищ отечественной и мировой культуры. Уверен, что благодаря стойкости, мудрости, таланту российского народа, его приверженности правде и справедливости мы преодолеем все испытания и сделаем нашу Самарскую область, всю Россию еще более сильными и процветающими".

Для этого необходимо с детства прививать любовь к истории родной страны, ее культуре и традициям.

"Сегодня мы понимаем, насколько важно знать историю своей страны, бережно и уважительно относиться к великому патриотическому, духовному, культурному наследию. Это позволяет делать правильные выводы из прошлого. И воспитывается это с детства. И здесь хочу особо отметить роль наставничества. Очень важно, чтобы преподаватели в школах, средне-специальных учебных заведениях, вузах прививали нашим детям правильные ценности, помогали разбираться в простых истинах, отличать доброе от плохого. Хочу искренне поблагодарить митрополита Самарского и Новокуйбышевского Сергия, который в этом году отмечает 30-летие своего служения на Самарской кафедре. На протяжении 30 лет под его началом проводится огромная работа по духовно-нравственному просвещению и патриотическому воспитанию наших детей и молодёжи. Эта работа вселяет надежду в то, что наше подрастающее поколение станет настоящим хранителем традиционных для России ценностей", - в своем вступительном слове на пленарном заседании отметил Александр Фетисов.

Отдельно слова благодарности прозвучали в адрес героев сегодняшнего времени - участников специальной военной операции. Сегодня в регионе ведется большая работа по оказанию помощи и поддержке бойцам и членам их семей. Разработана программа "Возвращение", направленная на социализацию и адаптацию военнослужащих. Программа получила высокую оценку главы государства. Опыт региона был учтен при создании Государственного фонда "Защитники Отечества", который займется оказанием помощи семьям погибших бойцов СВО и ветеранам спецоперации.

Желание защищать Отечество, любить свою страну, ценить ее культуру и традиционные ценности - темы ключевые, в том числе для Региональной научно-практической конференции "Судьба России - моя судьба".

Напомним, серия пленарных заседаний и круглых столов в рамках конференции стартовала в Самарской области в феврале этого года. Она проходила под эгидой объявленного в России президентом Владимиром Путиным Года педагога и наставника.

В рамках региональной научно-практической конференции "Судьба России - моя судьба" для студентов и педагогов школ было организовано несколько круглых столов. Учителя общеобразовательных школ, лицеев и гимназий, педагоги дополнительного образования, преподаватели и студенты высшего и среднего профессионального образования, представители общественных организаций, священнослужители приняли участие в обсуждении проблем архитектуры и градостроения в нашей области, музыкально-хоровой культуры земли Самарской, взаимосвязи научного прогресса и нравственной ответственности, проблем современного образования, наставничество в современных условиях и другие.

В режиме онлайн также приняли участие представители Самары, Тольятти, Самарской области, Пензы, Москвы, Екатеринбурга. Кроме того, в 10 вузах проведены встречи студентов со священниками по актуальным вопросам российской истории и отечественных традиций. В опорных школах Самары, Новокуйбышевска и Волжского района прошли беседы для заместителей директоров школ, учителей истории и ОПК по вопросам цивилизации, истории и культуры России.

"Они были посвящены наследию нашего края, архитектурному, музыкальному наследию, в основном культуре, в том числе, и вкладу русской православной церкви в становление российской культуры, то есть осознанию своей корневой системы, культурного кода. И девиз этой конференции "Судьба России - моя судьба" - нам бы хотелось, чтобы мы прониклись любовью к культуре, к языку своего отечества, к литературе", - подчеркнул ректор Самарской духовной семинарии протоиерей Максим Кокарев.

Выступления на пленарных заседаниях, и круглых столах будут опубликованы в сборнике материалов конференции, его тираж будет передан в библиотеки школ и вузов Самарской области.

Завершилась региональная конференция музыкально-литературной композицией "Александр Невский. Ледовое побоище". Премьера состоялась в начале апреля этого года. Первыми зрителями стали, в том числе, семьи военнослужащих - участников специальной военной операции. Сегодня участники конференции также смогли погрузиться в героический мир XIII века, насладиться великой музыкой, знакомой каждому с детства, и увидеть тематический видеоряд из произведений живописи.