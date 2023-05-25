ХК "Лада" продлила контракты с Онишко и Чабаном

Хоккейный клуб "Лада" заключил двусторонние контракты на два сезона с защитником Артемом Онишко и нападающим Ильей Чабаном.

Онишко в сезоне 2022/23 сыграл в 8 матчах регулярного чемпионата, но результативных очков не набрал. В 4 матчах плей-офф Артем отдал одну голевую передачу.

Чабан последние два сезона выступал за "Ладу" в ВХЛ. В сезоне 2022/23 в 16 матчах регулярного чемпионата на его счету 4 (3+1) очка. Большую часть сезона Илья пропустил из-за травмы.